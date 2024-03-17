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Путин по первым данным набирает 80,85 процента голосов в Петербурге - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:47 17.03.2024 (обновлено: 22:54 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933826708.html
Путин по первым данным набирает 80,85 процента голосов в Петербурге
Путин по первым данным набирает 80,85 процента голосов в Петербурге - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным набирает 80,85 процента голосов в Петербурге
Владимир Путин набирает 80,85% голосов на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге после обработки 1,76% протоколов, сообщил председатель Санкт-Петербургской... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:47
2024-03-17T22:54
выборы президента россии — 2024
политика
санкт-петербург
николай харитонов
владимир путин
россия
леонид слуцкий (политик)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 80,85% голосов на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге после обработки 1,76% протоколов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин."По результатам обработки 1,76% протоколов в Петербурге первое место занимает Путин Владимир Владимирович с результатом 80,85%, второе место - Даванков с результатом 8,33%, третье место - Слуцкий с результатом 4,56% и (четвертое - ред.) Харитонов с результатом 3,66%", - сказал он журналистам.Голосование на выборах президента РФ в этом году проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, санкт-петербург, николай харитонов, владимир путин, россия, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Санкт-Петербург, Николай Харитонов, Владимир Путин, Россия, Леонид Слуцкий (политик)
Путин по первым данным набирает 80,85 процента голосов в Петербурге

Путин в набирает 80,85% голосов в Петербурге по данным 1,76% протоколов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабота информационного центра ЦИК РФ
Работа информационного центра ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Работа информационного центра ЦИК РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин набирает 80,85% голосов на выборах президента РФ в Санкт-Петербурге после обработки 1,76% протоколов, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин.
"По результатам обработки 1,76% протоколов в Петербурге первое место занимает Путин Владимир Владимирович с результатом 80,85%, второе место - Даванков с результатом 8,33%, третье место - Слуцкий с результатом 4,56% и (четвертое - ред.) Харитонов с результатом 3,66%", - сказал он журналистам.
Голосование на выборах президента РФ в этом году проходило в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаСанкт-ПетербургНиколай ХаритоновВладимир ПутинРоссияЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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