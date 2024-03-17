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Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Коми
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Коми - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Коми
Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Коми с 78,55% голосов после обработки 1,50% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:21
2024-03-17T22:21
2024-03-17T22:25
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Коми с 78,55% голосов после обработки 1,50% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 78,55% голосов, Владислав Даванков – 9,15%, Леонид Слуцкий – 5,50%, Николай Харитонов – 5,33%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.
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политика, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин по первым данным лидирует на выборах президента в Коми
Путин набирает 78,55% голосов на выборах в Коми по данным 1,5% протоколов