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Путин по первым данным лидирует на выборах в НАО с 77,23 процента голосов

Путин по первым данным лидирует на выборах в НАО с 77,23 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах в НАО с 77,23 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ненецком автономном округе с 77,23% голосов после обработки 7,27% протоколов, свидетельствуют... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:50

2024-03-17T21:50

2024-03-17T21:53

выборы президента россии — 2024

политика

россия

ненецкий автономный округ

владимир путин

совет федерации рф

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента России в Ненецком автономном округе с 77,23% голосов после обработки 7,27% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 77,23% голосов, Николай Харитонов – 8,02%, Владислав Даванков – 7,64%, Леонид Слуцкий – 5,14%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.

россия

ненецкий автономный округ

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политика, россия, ненецкий автономный округ, владимир путин, совет федерации рф, николай харитонов, владислав даванков