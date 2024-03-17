https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933798501.html
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:27
2024-03-17T21:27
2024-03-17T21:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759386_0:203:3129:1963_1920x0_80_0_0_77e57eb9e9760bdb141436ab5b4faa5c.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,04% голосов, Николай Харитонов - 4,63%, Леонид Слуцкий - 3,14%, Владислав Даванков - 2,30%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759386_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc47acfeda0ed1d6020082cd22a54faf.jpg
Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
2024-03-17T21:27
true
PT1M02S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области с 89,04% голосов