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Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
21:27 17.03.2024 (обновлено: 21:34 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933798501.html
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 17.03.2024
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T21:27
2024-03-17T21:34
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,04% голосов, Николай Харитонов - 4,63%, Леонид Слуцкий - 3,14%, Владислав Даванков - 2,30%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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Россияне на выборах президента за рубежом
Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку.
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политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик)
Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области

Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области с 89,04% голосов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.
Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,04% голосов, Николай Харитонов - 4,63%, Леонид Слуцкий - 3,14%, Владислав Даванков - 2,30%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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