https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933798501.html

Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области

Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области - РИА Новости, 17.03.2024

Путин по первым данным лидирует на выборах в Брянской области

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:27

2024-03-17T21:27

2024-03-17T21:34

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

николай харитонов

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933759386_0:203:3129:1963_1920x0_80_0_0_77e57eb9e9760bdb141436ab5b4faa5c.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Брянской области с 89,04% голосов после обработки 2,94% протоколов, свидетельствуют обнародованные в воскресенье первые данные ЦИК РФ.Согласно данным на информационном табло в пресс-центре ЦИК РФ, Путин набирает 89,04% голосов, Николай Харитонов - 4,63%, Леонид Слуцкий - 3,14%, Владислав Даванков - 2,30%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Россияне на выборах президента за рубежом Наплыв избирателей за пределами Российской Федерации значительно превысил ожидания. В Стамбуле у консульства России собралось более 300 человек. У избирательного участка в посольстве России в Варшаве было более 400 человек. Очередь из желающих проголосовать у здания посольства в Гааге растянулась на несколько кварталов. Аналогичную ситуацию можно было наблюдать в Афинах, Будапеште, Тель-Авиве, Брюсселе, Берлине, Братиславе, Ереване и Баку. 2024-03-17T21:27 true PT1M02S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, владимир путин, николай харитонов, леонид слуцкий (политик)