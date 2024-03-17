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В Подмосковье в местах принудительного содержания прошло голосование - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:51 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933789320.html
В Подмосковье в местах принудительного содержания прошло голосование
В Подмосковье в местах принудительного содержания прошло голосование - РИА Новости, 17.03.2024
В Подмосковье в местах принудительного содержания прошло голосование
В Подмосковье проголосовали 100% тех, кто изъявил желание принять участие в выборах президента РФ из мест принудительного содержания, сообщил председатель ОНК... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:51
2024-03-17T20:51
выборы президента россии — 2024
политика
московская область (подмосковье)
сергей леонов
николай харитонов
онк
совет федерации рф
леонид слуцкий (политик)
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. В Подмосковье проголосовали 100% тех, кто изъявил желание принять участие в выборах президента РФ из мест принудительного содержания, сообщил председатель ОНК Московской области, член совета по правам человека Московской области Сергей Леонов. "Всего во всех местах принудительного содержания у нас проголосовали более 6 тысяч человек. И, по итогам трех дней голосования, можно с уверенностью сказать, что, если гражданин, находящийся в местах принудительного содержания, обладал активным избирательным правом, проявил желание проголосовать, подал заявление в установленном порядке, это право было реализовано. Согласно спискам избирателей, у нас проголосовало 100 процентов из тех, кто это желание заявил", - сказал Леонов в ходе пресс-конференции. Также Леонов отметил, что согласно информации членов ОНК, которые занимались общественным наблюдением, нарушения зафиксированы не были. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, московская область (подмосковье), сергей леонов, николай харитонов, онк, совет федерации рф, леонид слуцкий (политик), россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Московская область (Подмосковье), Сергей Леонов, Николай Харитонов, ОНК, Совет Федерации РФ, Леонид Слуцкий (политик), Россия
В Подмосковье в местах принудительного содержания прошло голосование

В Подмосковье в местах принудительного содержания проголосовали 100% желающих

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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ОДИНЦОВО, 17 мар - РИА Новости. В Подмосковье проголосовали 100% тех, кто изъявил желание принять участие в выборах президента РФ из мест принудительного содержания, сообщил председатель ОНК Московской области, член совета по правам человека Московской области Сергей Леонов.
«
"Всего во всех местах принудительного содержания у нас проголосовали более 6 тысяч человек. И, по итогам трех дней голосования, можно с уверенностью сказать, что, если гражданин, находящийся в местах принудительного содержания, обладал активным избирательным правом, проявил желание проголосовать, подал заявление в установленном порядке, это право было реализовано. Согласно спискам избирателей, у нас проголосовало 100 процентов из тех, кто это желание заявил", - сказал Леонов в ходе пресс-конференции.
Также Леонов отметил, что согласно информации членов ОНК, которые занимались общественным наблюдением, нарушения зафиксированы не были.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование шло три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМосковская область (Подмосковье)Сергей ЛеоновНиколай ХаритоновОНКСовет Федерации РФЛеонид Слуцкий (политик)Россия
 
 
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