https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933783091.html

В Москве голосование на выборах президента прошло без серьезных нарушений

В Москве голосование на выборах президента прошло без серьезных нарушений - РИА Новости, 17.03.2024

В Москве голосование на выборах президента прошло без серьезных нарушений

Все три дня выборов президента РФ в Москве прошли без серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования, сообщила журналистам... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:22

2024-03-17T20:22

2024-03-17T20:22

выборы президента россии — 2024

политика

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ольга кириллова

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совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Все три дня выборов президента РФ в Москве прошли без серьёзных нарушений, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования, сообщила журналистам председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Всё три дня прошли без серьёзных замечаний, которые могли бы повлиять на итоговые результаты голосования ", — сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели смогут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, москва, ольга кириллова, россия, совет федерации рф, мосгоризбирком