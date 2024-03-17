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На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян

На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян - РИА Новости, 17.03.2024

На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян

По предварительным подсчётам, явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане на выборах президента РФ составила 556 человек, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:35

2024-03-17T15:35

2024-03-17T15:35

выборы президента россии — 2024

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пусан

сеул

политика

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СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. По предварительным подсчётам, явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане на выборах президента РФ составила 556 человек, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане. В воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве России в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (2.00 – 14.00 мск). "По предварительным подсчётам, проголосовали 556 человек", - сообщили РИА Новости в генконсульстве. Ранее посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил по итогам голосования, что там проголосовали 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось. В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пусане составила 651 человек, а в Сеуле – 1994 человека. Избирательные комиссии на обоих участках приступили к подсчету голосов.

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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T15:35 true PT1M13S

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россия, пусан, сеул, политика