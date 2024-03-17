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На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
15:35 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933712714.html
На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян
На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян - РИА Новости, 17.03.2024
На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян
По предварительным подсчётам, явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане на выборах президента РФ составила 556 человек, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:35
2024-03-17T15:35
выборы президента россии — 2024
россия
пусан
сеул
политика
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СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. По предварительным подсчётам, явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане на выборах президента РФ составила 556 человек, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане. В воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве России в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (2.00 – 14.00 мск). "По предварительным подсчётам, проголосовали 556 человек", - сообщили РИА Новости в генконсульстве. Ранее посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил по итогам голосования, что там проголосовали 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось. В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пусане составила 651 человек, а в Сеуле – 1994 человека. Избирательные комиссии на обоих участках приступили к подсчету голосов.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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россия, пусан, сеул, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Пусан, Сеул, Политика
На выборах президента России в Пусане проголосовали более 500 россиян

Явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане составила 556 человек

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Голосование на выборах президента России
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 17 мар – РИА Новости. По предварительным подсчётам, явка на избирательном участке в южнокорейском Пусане на выборах президента РФ составила 556 человек, заявили РИА Новости в генконсульстве РФ в Пусане.
В воскресенье в посольстве РФ в Сеуле (№8173) и в Генконсульстве России в Пусане (№8174) были открыты избирательные участки. Они работали с 08:00 до 20:00 (2.00 – 14.00 мск).
"По предварительным подсчётам, проголосовали 556 человек", - сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Ранее посол РФ в Республике Корея и на данный момент глава избирательной комиссии на участке в Сеуле Георгий Зиновьев сообщил по итогам голосования, что там проголосовали 1156 человек, что "существенно выше", чем предполагалось.
В 2018 году явка на выборах президента РФ в Пусане составила 651 человек, а в Сеуле – 1994 человека.
Избирательные комиссии на обоих участках приступили к подсчету голосов.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПусанСеулПолитика
 
 
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