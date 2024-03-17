https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933695085.html

Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России

Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России - РИА Новости, 17.03.2024

Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России

Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:39

2024-03-17T14:39

2024-03-17T16:13

выборы президента россии — 2024

политика

россия

эдгард запашный

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Генеральный директор Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России. "Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный проголосовал на выборах президента России", — говорится в Telegram-канале цирка.Народный артист пришел на избирательный участок со своими дочерьми, начинающими артистками цирка Стефанией и Глорией, добавили в сообщении.Запашный отметил, что отдать свой голос очень важно, потому что это влияет не только на будущее всей страны, но и на ее культурное развитие."То, в каком направлении будет двигаться Россия, зависит от президента. Сегодня я выбираю будущее не только для себя, но и для своих детей", - сказал директор цирка, слова которого приводятся в Telegram-канале.Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный также принял участие в выборах главы государства. "Сегодня день выборов. Если вы еще не успели проголосовать, то обязательно нужно сделать это сегодня. Нужно помнить, что каждый голос имеет значение, каждый гражданин этой страны принимает серьезное и важное решение", - подчеркнул он.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, россия, эдгард запашный, совет федерации рф