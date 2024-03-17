Рейтинг@Mail.ru
Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:25 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933670971.html
Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление
Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление - РИА Новости, 17.03.2024
Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление
Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T13:25
2024-03-17T13:25
выборы президента россии — 2024
политика
москва
пермский край
архангельское
николай харитонов
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933240270_0:96:3471:2048_1920x0_80_0_0_5f3b8db0fd5c188e03f250839ded94fb.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования. Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято, что составляет 91% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ. ДЭГ на выборах главы государства используется в 29 регионах: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html
https://ria.ru/20240316/deg-1933646072.html
москва
пермский край
архангельское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933240270_481:0:3212:2048_1920x0_80_0_0_9d1c6841842ecfd9da306534d7020de1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, москва, пермский край, архангельское, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Пермский край, Архангельское, Николай Харитонов, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, ЦИК РФ
Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление

Через платформу ДЭГ проголосовали девять из десяти подавших заявление

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка использует дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Девушка использует дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Девушка использует дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования.
Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято, что составляет 91% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ.
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Явка на выборах президента России превысила 65 процентов
Вчера, 12:55
ДЭГ на выборах главы государства используется в 29 регионах: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Кибератаки на систему ДЭГ в Москве происходят из США и Британии
16 марта, 21:09
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваПермский крайАрхангельскоеНиколай ХаритоновЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФЦИК РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала