https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933670971.html

Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление

Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление - РИА Новости, 17.03.2024

Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление

Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T13:25

2024-03-17T13:25

2024-03-17T13:25

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования. Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято, что составляет 91% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ. ДЭГ на выборах главы государства используется в 29 регионах: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/yavka-1933663975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, пермский край, архангельское, николай харитонов, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, цик рф