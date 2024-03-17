Через платформу ДЭГ проголосовали более 90 процентов подавших заявление
Через платформу ДЭГ проголосовали девять из десяти подавших заявление
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка использует дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Девушка использует дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Девять из десяти (91%) избирателей, подавших заявление на ДЭГ, проголосовали через федеральную платформу дистанционного электронного голосования на 12.15 17 марта, сообщается на платформе дистанционного электронного голосования.
Для дистанционного электронного голосования выдано 4 403 248 бюллетеней, 4 316 877 бюллетеней принято, что составляет 91% от общего числа зарегистрированных на ДЭГ избирателей, сообщается на портале ДЭГ.
ДЭГ на выборах главы государства используется в 29 регионах: Москва, Карелия, Крым, Чувашия, Алтайский, Камчатский, Пермский края, Архангельская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Воронежская, Калининградская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Свердловская, Томская, Челябинская, Ярославская области, Севастополь, а также Ненецкий автономный округ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.