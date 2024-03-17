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В Херсонской области началось голосование в основной день выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:26 17.03.2024 (обновлено: 11:27 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933642889.html
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов - РИА Новости, 17.03.2024
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов
На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:26
2024-03-17T11:27
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
политика
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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Люди идут с удовольствием, оживленно, с настроением. С семьями, мы даже маленьким избирателям вручаем шары триколор, чтоб у них тоже был праздник", - сказала агентству председатель участковой избирательной комиссии из Геническа Татьяна Бусарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Голосование в основной день выборов президента РФ в Херсонской области
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ
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херсонская область , россия, политика
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Политика
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов

В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Люди идут с удовольствием, оживленно, с настроением. С семьями, мы даже маленьким избирателям вручаем шары триколор, чтоб у них тоже был праздник", - сказала агентству председатель участковой избирательной комиссии из Геническа Татьяна Бусарова.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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