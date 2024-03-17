https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933642889.html
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов - РИА Новости, 17.03.2024
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов
На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:26
2024-03-17T11:26
2024-03-17T11:27
выборы президента россии — 2024
херсонская область
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640313_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e5477629f1527c91a7ed1e6a477c9e6.jpg
ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Люди идут с удовольствием, оживленно, с настроением. С семьями, мы даже маленьким избирателям вручаем шары триколор, чтоб у них тоже был праздник", - сказала агентству председатель участковой избирательной комиссии из Геническа Татьяна Бусарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640313_369:0:1809:1080_1920x0_80_0_0_ef5c8343fa5018c9735157116b046265.jpg
Голосование в основной день выборов президента РФ в Херсонской области
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ
2024-03-17T11:26
true
PT0M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , россия, политика
Выборы президента России — 2024, Херсонская область , Россия, Политика
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов
В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ