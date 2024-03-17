https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933642889.html

В Херсонской области началось голосование в основной день выборов

В Херсонской области началось голосование в основной день выборов - РИА Новости, 17.03.2024

В Херсонской области началось голосование в основной день выборов

На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:26

2024-03-17T11:26

2024-03-17T11:27

выборы президента россии — 2024

херсонская область

россия

политика

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ГЕНИЧЕСК, 17 мар - РИА Новости. На избирательных участках Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента России, передаёт корреспондент РИА Новости. "Сегодня основной день голосования на президентских выборах. Люди идут с удовольствием, оживленно, с настроением. С семьями, мы даже маленьким избирателям вручаем шары триколор, чтоб у них тоже был праздник", - сказала агентству председатель участковой избирательной комиссии из Геническа Татьяна Бусарова. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933548991.html

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Голосование в основной день выборов президента РФ в Херсонской области В Херсонской области началось голосование в основной день выборов президента РФ 2024-03-17T11:26 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , россия, политика