https://ria.ru/20240317/golosovanie-1933595574.html

В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей

В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей

В Магаданской области на выборах президента РФ в последний день трехдневного голосования явка на 15.00 (7.00 мск) составила 67,73%, для сравнения на это же... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T07:56

2024-03-17T07:56

2024-03-17T07:56

выборы президента россии — 2024

россия

магаданская область

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

политика

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МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ в последний день трехдневного голосования явка на 15.00 (7.00 мск) составила 67,73%, для сравнения на это же время в 2018 году в регионе проголосовали 55% жителей. Последние выборы президента России проходили в марте 2018 года. Тогда голосование длилось один день. "Всего на текущих выборах уже проголосовали 71 тысяча 654 избирателя, что составляет 67,73%", - говорится в сообщении. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За два дня голосования в выборах приняли участие чуть больше 60% избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длятся три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933595356.html

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магаданская область

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россия, магаданская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, политика