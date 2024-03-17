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В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей
В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей
В Магаданской области на выборах президента РФ в последний день трехдневного голосования явка на 15.00 (7.00 мск) составила 67,73%, для сравнения на это же... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:56
2024-03-17T07:56
2024-03-17T07:56
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МАГАДАН, 17 мар - РИА Новости. В Магаданской области на выборах президента РФ в последний день трехдневного голосования явка на 15.00 (7.00 мск) составила 67,73%, для сравнения на это же время в 2018 году в регионе проголосовали 55% жителей. Последние выборы президента России проходили в марте 2018 года. Тогда голосование длилось один день. "Всего на текущих выборах уже проголосовали 71 тысяча 654 избирателя, что составляет 67,73%", - говорится в сообщении. Ранее избирком Магаданской области сообщил, что в регионе досрочно проголосовали на выборах президента РФ 14 тысяч человек. За два дня голосования в выборах приняли участие чуть больше 60% избирателей региона. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длятся три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, магаданская область, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Магаданская область, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Политика
В Магаданской области на выборах проголосовали 67,73 процента избирателей
Явка в Магаданской области на выборах президента России составляет 67,73%