https://ria.ru/20240317/festival-1933744563.html
Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ
Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ - РИА Новости, 17.03.2024
Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по созданию международной организации для продвижения идей Всемирного фестиваля... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:24
2024-03-17T17:50
всемирный фестиваль молодежи — 2024
владимир путин
россия
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по созданию международной организации для продвижения идей Всемирного фестиваля молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по созданию международной организации, обеспечивающей эффективное использование наследия Всемирного фестиваля молодежи (2024 год) и дальнейшее продвижение его идей и ценностей, определив в том числе объем и источники финансирования деятельности этой организации", - говорится в поручении.Срок – до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, михаил мишустин, экономика
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ
Путин поручил составить предложения по созданию комиссии по продвижению идей ВФМ