https://ria.ru/20240317/festival-1933744563.html

Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ

Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ - РИА Новости, 17.03.2024

Путин поручил составить предложения по продвижению идей ВФМ

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по созданию международной организации для продвижения идей Всемирного фестиваля... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:24

2024-03-17T17:24

2024-03-17T17:50

всемирный фестиваль молодежи — 2024

владимир путин

россия

михаил мишустин

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931647589_0:294:3072:2022_1920x0_80_0_0_f81a5f1f8d1971bf3002cc0362a23ddb.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля представить предложения по созданию международной организации для продвижения идей Всемирного фестиваля молодежи, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Представить предложения по созданию международной организации, обеспечивающей эффективное использование наследия Всемирного фестиваля молодежи (2024 год) и дальнейшее продвижение его идей и ценностей, определив в том числе объем и источники финансирования деятельности этой организации", - говорится в поручении.Срок – до 1 июля 2024 года, ответственный - премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240317/putin-1933745498.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, владимир путин, россия, михаил мишустин, экономика