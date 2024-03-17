https://ria.ru/20240317/es-1933588087.html
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 17.03.2024
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:21
2024-03-17T04:21
2024-03-17T04:21
михаил ульянов (дипломат)
россия
латвия
рига
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, "набирают обороты", поскольку гражданам РФ пытаются помешать проголосовать на выборах президента РФ. Член ЦИК РФ Павел Андреев ранее сообщал, что в прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году. "Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что те, "у кого нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям", однако на Западе на это не реагируют. "Полная тишина на Западе", - отметил постпред. Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявлял, что полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ. Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Однако позднее министр сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал. Руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в свою очередь заявлял, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html
https://ria.ru/20240316/nato-1933453413.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d9b44394b0862e87b168557cd9097115.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил ульянов (дипломат), россия, латвия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, евросоюз, совет федерации рф
Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Латвия, Рига, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов
Постпред Ульянов: тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, "набирают обороты", поскольку гражданам РФ пытаются помешать проголосовать на выборах президента РФ.
Член ЦИК РФ Павел Андреев ранее сообщал, что в прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году.
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
"Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что те, "у кого нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям", однако на Западе на это не реагируют. "Полная тишина на Западе", - отметил постпред.
Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявлял, что полиция Эстонии
не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ.
Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что Латвия
расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге
, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Однако позднее министр сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал.
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами
Руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в свою очередь заявлял, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной