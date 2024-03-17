Рейтинг@Mail.ru
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:21 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/es-1933588087.html
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 17.03.2024
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:21
2024-03-17T04:21
михаил ульянов (дипломат)
россия
латвия
рига
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
евросоюз
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_834de0f909e67ddb5bb81036ff4e0c8f.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, "набирают обороты", поскольку гражданам РФ пытаются помешать проголосовать на выборах президента РФ. Член ЦИК РФ Павел Андреев ранее сообщал, что в прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году. "Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что те, "у кого нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям", однако на Западе на это не реагируют. "Полная тишина на Западе", - отметил постпред. Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявлял, что полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ. Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Однако позднее министр сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал. Руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в свою очередь заявлял, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html
https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html
https://ria.ru/20240316/nato-1933453413.html
россия
латвия
рига
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1c/1918627958_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_d9b44394b0862e87b168557cd9097115.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил ульянов (дипломат), россия, латвия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, евросоюз, совет федерации рф
Михаил Ульянов (дипломат), Россия, Латвия, Рига, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Евросоюз, Совет Федерации РФ
Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов

Постпред Ульянов: тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, "набирают обороты", поскольку гражданам РФ пытаются помешать проголосовать на выборах президента РФ.
Член ЦИК РФ Павел Андреев ранее сообщал, что в прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Запад провоцирует проявления экстремизма на выборах в России, заявил МИД
16 марта, 18:42
"Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что те, "у кого нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям", однако на Западе на это не реагируют. "Полная тишина на Западе", - отметил постпред.
Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявлял, что полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ.
Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Однако позднее министр сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал.
В Крыму - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Крыму назвали отказ Запада признать референдум двойными стандартами
16 марта, 22:50
Руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в свою очередь заявлял, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Баннеры с логотипом НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Сенатор назвал создание Западом новой коалиции прокси-войной
16 марта, 11:27
 
Михаил Ульянов (дипломат)РоссияЛатвияРигаЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновЕвросоюзСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала