https://ria.ru/20240317/es-1933588087.html

Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов

Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов - РИА Новости, 17.03.2024

Тоталитарные тенденции в ЕС набирают обороты, заявил постпред Ульянов

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T04:21

2024-03-17T04:21

2024-03-17T04:21

михаил ульянов (дипломат)

россия

латвия

рига

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

евросоюз

совет федерации рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе, в том числе в странах Балтии, "набирают обороты", поскольку гражданам РФ пытаются помешать проголосовать на выборах президента РФ. Член ЦИК РФ Павел Андреев ранее сообщал, что в прибалтийских странах в 2024 году удалось создать только четыре избирательных участка, вместо 19, которые были образованы в 2018 году. "Тоталитарные тенденции в ЕС, в том числе, в первую очередь, в странах Балтии, набирают обороты. Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Он добавил, что те, "у кого нашлась смелость проголосовать, рискуют подвергнуться репрессиям", однако на Западе на это не реагируют. "Полная тишина на Западе", - отметил постпред. Ранее глава бюро погранохраны Идаской префектуры Ээрик Пургель заявлял, что полиция Эстонии не рекомендует проживающим в стране россиянам посещать Россию для участия в выборах президента РФ. Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере заявляла, что Латвия расценивает граждан России, которые примут участие в выборах президента на территории посольства в Риге, как поддерживающих СВО. В стране за это предусмотрена уголовная ответственность, отметила министр, признав, что латвийские власти не могут препятствовать гражданам РФ проголосовать на выборах. Однако позднее министр сообщила, что власти Латвии не будут привлекать к уголовной ответственности россиян за участие в выборах президента РФ, Рига не хочет устраивать международный скандал. Руководитель латвийской государственной полиции Армандс Рукс в свою очередь заявлял, что полиция, погранслужба и управление по делам гражданства и миграции Латвии на выборах президента России в Риге будут проверять у российских граждан документы при входе на избирательный участок - если ВНЖ будет просрочен, последует депортация. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/ekstremizm-1933544007.html

https://ria.ru/20240316/referendum-1933575383.html

https://ria.ru/20240316/nato-1933453413.html

россия

латвия

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михаил ульянов (дипломат), россия, латвия, рига, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, евросоюз, совет федерации рф