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Международные наблюдатели намерены придать огласке атаку ВСУ на Энергодар

Международные наблюдатели намерены придать огласке атаку ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 17.03.2024

Международные наблюдатели намерены придать огласке атаку ВСУ на Энергодар

Международный наблюдатель на выборах президента России из Латвии София Васильевская сообщила журналистам, что доведет до мирового сообщества факт атаки... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:13

2024-03-17T18:13

2024-03-17T18:53

выборы президента россии — 2024

энергодар

запорожская область

мелитополь

происшествия

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ЭНЕРГОДАР, 17 мар — РИА Новости. Международный наблюдатель на выборах президента России из Латвии София Васильевская сообщила журналистам, что доведет до мирового сообщества факт атаки украинских боевиков на город Энергодар в Запорожской области."Это и есть цель , почему мы здесь. Понимая, что из европейских стран сюда не приедут, а если приедут, то этого всего не покажут. Наша цель, как независимых экспертов, также я являюсь членом независимого союза журналистов, все-таки показать, что есть на самом деле. Все это зафиксировано, все это будет опубликовано", - сказала журналистам Васильевская.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование впервые длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

энергодар

запорожская область

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Наблюдатели из Италии и Латвии зафиксировали атаку украинских боевиков на Энергодар Международные наблюдатели из Италии и Латвии на выборах президента зафиксировали факт атаки украинских боевиков на Энергодар и назвали Украину террористической организацией 2024-03-17T18:13 true PT2M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

энергодар, запорожская область, мелитополь, происшествия