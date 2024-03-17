https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 17.03.2024

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:26

2024-03-17T10:26

2024-03-17T10:58

энергодар

вооруженные силы украины

происшествия

выборы президента россии — 2024

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома."В Энергодаре несколько повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка - № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия. По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию. Сегодня эти участки не открывались", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html

энергодар

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

энергодар, вооруженные силы украины, происшествия