ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками, пострадавших нет
Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома.
"В Энергодаре несколько повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка - № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия. По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию. Сегодня эти участки не открывались", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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