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ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:26 17.03.2024 (обновлено: 10:58 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками - РИА Новости, 17.03.2024
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:26
2024-03-17T10:58
энергодар
вооруженные силы украины
происшествия
выборы президента россии — 2024
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома."В Энергодаре несколько повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка - № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия. По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию. Сегодня эти участки не открывались", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
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энергодар, вооруженные силы украины, происшествия
Энергодар, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Выборы президента России — 2024
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками

ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками, пострадавших нет

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Украинские боевики атаковали Энергодар с применением БПЛА, повреждения незначительные, пострадавших нет, говорится в сообщении регионального избиркома.
"В Энергодаре несколько повреждено здание, в котором в предыдущие дни размещались три избирательных участка - № 534, 535 и 536. Накануне в здании были проведены оперативные мероприятия. По окончании работы в субботу, 16 марта, участковые избирательные комиссии были эвакуированы, включая документацию. Сегодня эти участки не открывались", - сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко.
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Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ЭнергодарВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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