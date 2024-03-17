https://ria.ru/20240317/drony-1933641820.html
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал - РИА Новости, 17.03.2024
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:23
2024-03-17T11:23
2024-03-17T11:48
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил в воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей не трогать их ради своей безопасности.Ранее Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников."После отраженной атаки беспилотников нет пострадавших и повреждений гражданских и промышленных объектов, но на территории области могут находиться обломки БПЛА, которые важны для следствия. При обнаружении фрагментов летательных аппаратов не подходите и не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние", - обратился губернатор к жителям региона в своем Telegram-канале.Он призвал незамедлительно сообщите о месте падения по телефону 112.
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославская область, происшествия
Ярославская область, Происшествия
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
При атаке украинских дронов в Ярославкой области никто не пострадал
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости.
После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил
в воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей не трогать их ради своей безопасности.
Ранее Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников.
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"После отраженной атаки беспилотников нет пострадавших и повреждений гражданских и промышленных объектов, но на территории области могут находиться обломки БПЛА, которые важны для следствия. При обнаружении фрагментов летательных аппаратов не подходите и не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние", - обратился губернатор к жителям региона в своем Telegram-канале.
Он призвал незамедлительно сообщите о месте падения по телефону 112.
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