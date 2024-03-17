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При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал - РИА Новости, 17.03.2024
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11:23 17.03.2024 (обновлено: 11:48 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/drony-1933641820.html
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал - РИА Новости, 17.03.2024
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил в воскресенье губернатор... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:23
2024-03-17T11:48
ярославская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил в воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей не трогать их ради своей безопасности.Ранее Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников."После отраженной атаки беспилотников нет пострадавших и повреждений гражданских и промышленных объектов, но на территории области могут находиться обломки БПЛА, которые важны для следствия. При обнаружении фрагментов летательных аппаратов не подходите и не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние", - обратился губернатор к жителям региона в своем Telegram-канале.Он призвал незамедлительно сообщите о месте падения по телефону 112.
https://ria.ru/20240315/dron-1933195762.html
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
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ярославская область, происшествия
Ярославская область, Происшествия
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал

При атаке украинских дронов в Ярославкой области никто не пострадал

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар – РИА Новости. После атаки дронов в Ярославской области пострадавших и разрушений нет, но на территории региона могут быть обломки БПЛА, сообщил в воскресенье губернатор Ярославской области Михаил Евраев, призвав жителей не трогать их ради своей безопасности.
Ранее Евраев сообщил в своем Telegram-канале, что в Ярославской области отражена атака четырех украинских беспилотников.
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"После отраженной атаки беспилотников нет пострадавших и повреждений гражданских и промышленных объектов, но на территории области могут находиться обломки БПЛА, которые важны для следствия. При обнаружении фрагментов летательных аппаратов не подходите и не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние", - обратился губернатор к жителям региона в своем Telegram-канале.
Он призвал незамедлительно сообщите о месте падения по телефону 112.
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