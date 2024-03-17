В ПМР раскрыли детали атаки дрона-камикадзе на территории воинской части
"Первый приднестровский": дрон-камикадзе уничтожил вертолёт Ми-8МТ
© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Вертолёт Ми-8МТ уничтожен на территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе, видео опубликовал Telegram-канал телеканала "Первый приднестровский".
Ранее в министерстве государственной безопасности Приднестровья сообщили, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе. В ведомстве также отметили, что жертв нет. Возбуждено уголовное дело.
Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".