https://ria.ru/20240317/dron-1933766652.html

В ПМР раскрыли детали атаки дрона-камикадзе на территории воинской части

В ПМР раскрыли детали атаки дрона-камикадзе на территории воинской части - РИА Новости, 17.03.2024

В ПМР раскрыли детали атаки дрона-камикадзе на территории воинской части

Вертолёт Ми-8МТ уничтожен на территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе, видео опубликовал Telegram-канал телеканала "Первый... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T18:48

2024-03-17T18:48

2024-03-17T18:48

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости. Вертолёт Ми-8МТ уничтожен на территории воинской части в Приднестровье в результате атаки дрона-камикадзе, видео опубликовал Telegram-канал телеканала "Первый приднестровский". Ранее в министерстве государственной безопасности Приднестровья сообщили, что на территории одной из воинских частей Тирасполя произошёл пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошёл в результате атаки дрона-камикадзе. В ведомстве также отметили, что жертв нет. Возбуждено уголовное дело. Ранее министерство госбезопасности ПМР сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах. В конце мая 2022 года в Приднестровье произошла череда терактов: в здании министерства государственной безопасности ПМР в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк, в военкомате в Тирасполе. В республике был введен "красный" уровень террористической опасности, затем его снизили до "желтого".

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, тирасполь, ми-8мт, молдавия