Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе
Воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе, произошел пожар
© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.
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"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", — уточнили в ведомстве.
В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
В январе министерство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская Республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.