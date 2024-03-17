https://ria.ru/20240317/dron-1933748541.html

Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе

Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе - РИА Новости, 17.03.2024

Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T17:38

2024-03-17T17:38

2024-03-17T19:48

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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР."Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", — уточнили в ведомстве.В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.В свою очередь, телеканал "Первый приднестровский" опубликовал видео инцидента. Согласно кадрам, дрон уничтожил вертолет Ми-8МТ, находившийся на территории воинской части.В январе министерство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.

https://ria.ru/20240112/pridnestrove-1920985504.html

https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html

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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия