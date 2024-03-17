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Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе - РИА Новости, 17.03.2024
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17:38 17.03.2024 (обновлено: 19:48 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/dron-1933748541.html
Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе
Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе - РИА Новости, 17.03.2024
Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе
Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T17:38
2024-03-17T19:48
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.&quot;Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста&quot;, — уточнили в ведомстве.В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.В свою очередь, телеканал "Первый приднестровский" опубликовал видео инцидента. Согласно кадрам, дрон уничтожил вертолет Ми-8МТ, находившийся на территории воинской части.В январе министерство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.
https://ria.ru/20240112/pridnestrove-1920985504.html
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в мире, тирасполь, приднестровская молдавская республика, молдавия
В мире, Тирасполь, Приднестровская Молдавская Республика, Молдавия
Воинскую часть в Приднестровье атаковали дроном-камикадзе

Воинская часть в Приднестровье атакована дроном-камикадзе, произошел пожар

© Первый Приднестровский/TelegramПоследствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
© Первый Приднестровский/Telegram
Последствия атаки на воинскую часть дроном-камикадзе в Приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства государственной безопасности непризнанной ПМР.
«

"Сегодня на территории одной из воинских частей Тирасполя произошел пожар, возникший в результате взрыва. Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате атаки дрона-камикадзе, полет которого был зафиксирован со стороны Клеверного моста", — уточнили в ведомстве.

В МГБ подчеркнули, что жертв в результате инцидента нет. На месте работают правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело.
В свою очередь, телеканал "Первый приднестровский" опубликовал видео инцидента. Согласно кадрам, дрон уничтожил вертолет Ми-8МТ, находившийся на территории воинской части.
Миротворец ВС РФ на КПП в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
МГБ Приднестровья обвинило Молдавию в подготовке терактов в республике
12 января, 16:30
В январе министерство сообщило, что иностранные специалисты готовят в Молдавии боевые группы, в которые входят в том числе украинцы, для совершения в Приднестровье терактов и диверсий на военных объектах.
В конце мая 2022 года в регионе произошла череда терактов: в здании МГБ и военкомате в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы, а также на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк. В республике ввели красный уровень террористической опасности, затем его снизили до желтого.

Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская Республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.

Митинг Руки прочь от Приднестровья против введенных Кишиневом таможенных пошлин в отношении приднестровских производителей в Бендерах, напротив Дворца культуры имени П. Ткаченко - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Больно будет всем". Россию позвали на помощь из-за геноцида
29 февраля, 08:00
 
В миреТираспольПриднестровская Молдавская РеспубликаМолдавия
 
 
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