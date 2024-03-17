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Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья

Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья - РИА Новости, 17.03.2024

Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья

Курский дружинник сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, отметив, что боец РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T15:14

2024-03-17T15:14

2024-03-17T15:18

специальная военная операция на украине

роман старовойт

патриот

курская область

вооруженные силы украины

украина

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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Курский дружинник сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, отметив, что боец достоин награды за это. "Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды", - сообщил Старовойт.В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По последним данным, добровольная народная дружина насчитывает более 3,5 тысячи человек.

курская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман старовойт, патриот, курская область, вооруженные силы украины, украина