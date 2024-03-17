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Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 17.03.2024 (обновлено: 15:18 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/dron-1933704090.html
Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья
Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья - РИА Новости, 17.03.2024
Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья
Курский дружинник сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, отметив, что боец РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:14
2024-03-17T15:18
специальная военная операция на украине
роман старовойт
патриот
курская область
вооруженные силы украины
украина
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ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Курский дружинник сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, отметив, что боец достоин награды за это. "Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды", - сообщил Старовойт.В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По последним данным, добровольная народная дружина насчитывает более 3,5 тысячи человек.
курская область
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роман старовойт, патриот, курская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Патриот, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Курский дружинник сбил украинский дрон из охотничьего ружья

Курский дружинник сбил в приграничном районе вражеский дрон из охотничьего ружья

© Фото : Роман Старовойт/TelegramБоец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон
Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 17 мар - РИА Новости. Курский дружинник сбил вражеский беспилотник из охотничьего ружья в приграничном районе, сообщил губернатор Роман Старовойт в Telegram-канале, отметив, что боец достоин награды за это.
"Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон. Считаю, что это заслуживает награды", - сообщил Старовойт.
© Фото : Роман Старовойт/TelegramБоец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон
Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Боец добровольной народной дружины одного из приграничных районов Курской области из охотничьего ружья сбил вражеский дрон
В декабре 2022 года в Курской области создали добровольную народную дружину на базе центра "Патриот". Вначале в это объединение вступили более 300 человек, но численность дружинников планируется увеличить до 6 тысяч. Народная дружина выполняет несколько задач: патрулирует улицы, охраняет инженерную инфраструктуру и обеспечивает пожарную безопасность в районах, где нет пожарных частей. По последним данным, добровольная народная дружина насчитывает более 3,5 тысячи человек.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоман СтаровойтПатриотКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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