https://ria.ru/20240317/dialog-1933768768.html

Глава МИД Австрии выступил за возможность диалога с Россией

Глава МИД Австрии выступил за возможность диалога с Россией - РИА Новости, 17.03.2024

Глава МИД Австрии выступил за возможность диалога с Россией

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступает за возможность диалога с Россией по различным темам, таким как изменение климата, при этом он не видит... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:01

2024-03-17T19:01

2024-03-17T19:06

специальная военная операция на украине

россия

москва

обсе

александер шалленберг

владимир путин

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ВЕНА, 17 мар - РИА Новости. Глава МИД Австрии Александер Шалленберг выступает за возможность диалога с Россией по различным темам, таким как изменение климата, при этом он не видит пространства для "классического двустороннего" взаимодействия с Москвой в настоящий момент. "Да, они есть. И они необходимы. И я поддерживаю это. Мир не черно-белый", - сказал Шалленберг в эфире австрийского телеканала ORF, отвечая на вопрос, есть ли какие-то каналы связи между Россией и Австрией в настоящий момент. Он добавил, что нельзя смотреть на мир только в одном измерении. "Есть множество тем… например, изменение климата, где мы должны работать совместно - с Москвой, Пекином", - уточнил он. Австрийский министр также добавил, что он беседовал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в декабре прошлого года в рамках формата ОБСЕ в Северной Македонии по поводу кризиса в Организации. После беседы с Лавровым, по словам Шалленберга, он получил обратную связь от участников ОБСЕ, что эта встреча действительно была важна. При этом он уточнил, что видит возможным взаимодействие с Москвой "там, где это имеет смысл, где есть тема". "Чего я сейчас не вижу, так это так называемого пространства для классической двусторонней встречи", - добавил Шалленберг. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240229/rossiya-1930274420.html

https://ria.ru/20240313/es-1932569526.html

россия

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россия, москва, обсе, александер шалленберг, владимир путин