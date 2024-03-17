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Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
23:35 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/deputat-1933836095.html
Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии
Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии - РИА Новости, 17.03.2024
Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии
Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T23:35
2024-03-17T23:35
выборы президента россии — 2024
политика
россия
гагаузия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину, говорит о всецелой поддержке нынешнего курса управления российского государства, заявил РИА Новости независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский. "Это уникальная, феноменальная явка на выборах говорит о том, что русский народ показал всему миру свое единство и, в первую очередь, единство было выражено в максимальном проценте голосования, поданных за Владимира Путина, что дает ему огромнейший кредит доверия на следующий мандат. Это демонстрирует то, что граждане России всецело доверяют Путину, в частности, что касается как его внутренней, так и внешней политики, да и всего курса, которому следует на данный момент РФ", - заявил Суходольский. По его мнению, это не авансовое, а доверительное голосование, исходя из того, что Путин уже много управляет российским государством, и это благодарность действующему президенту за его труды во благо отечества. "Мы хотим искренне поздравить россиян с их выбором. Надеемся, что дружба между нашими народами, между нашими государствами обретет новый плодотворный виток сотрудничества и позволит построить общее светлое будущее", - подчеркнул Суходольский. Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.
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политика, россия, гагаузия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Гагаузия, Владимир Путин
Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии

Депутат от Гагаузии: победа Путина говорит о поддержке его курса управления РФ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину, говорит о всецелой поддержке нынешнего курса управления российского государства, заявил РИА Новости независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский.
«
"Это уникальная, феноменальная явка на выборах говорит о том, что русский народ показал всему миру свое единство и, в первую очередь, единство было выражено в максимальном проценте голосования, поданных за Владимира Путина, что дает ему огромнейший кредит доверия на следующий мандат. Это демонстрирует то, что граждане России всецело доверяют Путину, в частности, что касается как его внутренней, так и внешней политики, да и всего курса, которому следует на данный момент РФ", - заявил Суходольский.
По его мнению, это не авансовое, а доверительное голосование, исходя из того, что Путин уже много управляет российским государством, и это благодарность действующему президенту за его труды во благо отечества.
«
"Мы хотим искренне поздравить россиян с их выбором. Надеемся, что дружба между нашими народами, между нашими государствами обретет новый плодотворный виток сотрудничества и позволит построить общее светлое будущее", - подчеркнул Суходольский.
Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияГагаузияВладимир Путин
 
 
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