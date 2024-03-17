Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии
Депутат от Гагаузии: победа Путина говорит о поддержке его курса управления РФ
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину, говорит о всецелой поддержке нынешнего курса управления российского государства, заявил РИА Новости независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский.
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"Это уникальная, феноменальная явка на выборах говорит о том, что русский народ показал всему миру свое единство и, в первую очередь, единство было выражено в максимальном проценте голосования, поданных за Владимира Путина, что дает ему огромнейший кредит доверия на следующий мандат. Это демонстрирует то, что граждане России всецело доверяют Путину, в частности, что касается как его внутренней, так и внешней политики, да и всего курса, которому следует на данный момент РФ", - заявил Суходольский.
По его мнению, это не авансовое, а доверительное голосование, исходя из того, что Путин уже много управляет российским государством, и это благодарность действующему президенту за его труды во благо отечества.
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"Мы хотим искренне поздравить россиян с их выбором. Надеемся, что дружба между нашими народами, между нашими государствами обретет новый плодотворный виток сотрудничества и позволит построить общее светлое будущее", - подчеркнул Суходольский.
Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.