https://ria.ru/20240317/deputat-1933836095.html

Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии

Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии - РИА Новости, 17.03.2024

Победа Путина говорит о поддержке его курса управления, считают в Гагаузии

Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T23:35

2024-03-17T23:35

2024-03-17T23:35

выборы президента россии — 2024

политика

россия

гагаузия

владимир путин

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КИШИНЕВ, 17 мар – РИА Новости. Феноменальная явка на выборах президента России показала единство русского народа во всем мире, а максимальный процент голосов, отданных Владимиру Путину, говорит о всецелой поддержке нынешнего курса управления российского государства, заявил РИА Новости независимый депутат молдавского парламента, представляющий Гагаузскую автономию, Александр Суходольский. "Это уникальная, феноменальная явка на выборах говорит о том, что русский народ показал всему миру свое единство и, в первую очередь, единство было выражено в максимальном проценте голосования, поданных за Владимира Путина, что дает ему огромнейший кредит доверия на следующий мандат. Это демонстрирует то, что граждане России всецело доверяют Путину, в частности, что касается как его внутренней, так и внешней политики, да и всего курса, которому следует на данный момент РФ", - заявил Суходольский. По его мнению, это не авансовое, а доверительное голосование, исходя из того, что Путин уже много управляет российским государством, и это благодарность действующему президенту за его труды во благо отечества. "Мы хотим искренне поздравить россиян с их выбором. Надеемся, что дружба между нашими народами, между нашими государствами обретет новый плодотворный виток сотрудничества и позволит построить общее светлое будущее", - подчеркнул Суходольский. Согласно последним данным ЦИК, Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,26% голосов после обработки 60,01% протоколов.

https://ria.ru/20240317/konstantinov-1933834834.html

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политика, россия, гагаузия, владимир путин