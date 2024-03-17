https://ria.ru/20240317/deg-1933786928.html

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента

Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T20:40

2024-03-17T20:40

2024-03-17T20:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

технологии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933241435_0:0:3397:1911_1920x0_80_0_0_21ea1736c1aef501ebc8d14f6bf6b41a.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. "В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4767974 избирателя. Это количество - абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4499003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире", - сказал Артамонов в информцентре ЦИК.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, технологии