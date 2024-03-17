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Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
20:40 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/deg-1933786928.html
Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента
Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента - РИА Новости, 17.03.2024
Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента
Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T20:40
2024-03-17T20:40
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов. "В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4767974 избирателя. Это количество - абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4499003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире", - сказал Артамонов в информцентре ЦИК.
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политика, россия, технологии
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Технологии
Явка на ДЭГ на выборах президента России составила 94 процента

Явка на ДЭГ на выборах президента России составила рекордные 94 процента

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дистанционное электронное голосование на выборах президента РФ в Москве
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Явка на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах президента РФ составила 94%, это абсолютный рекорд в мире, заявил глава территориальной избирательной комиссии ДЭГ (ТИК ДЭГ) Олег Артамонов.
«
"В этом году на этих выборах у нас, конечно, абсолютный рекорд по числу избирателей в дистанционном электронном голосовании. У нас зарегистрировались и смогли принять участие в федеральной системе ДЭГ 4767974 избирателя. Это количество - абсолютный рекорд и для мира, и для России. Никогда нигде в ДЭГ даже близкое число избирателей участие не принимало. На данный момент у нас уже проголосовало 4499003 избирателя, точнее, получили бюллетени. Это явка 94 процентов, это, если мне не изменяет память, лучший результат за всю практику применения ДЭГ в России и в мире", - сказал Артамонов в информцентре ЦИК.

Голосование на выборах президента РФ впервые проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияТехнологии
 
 
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