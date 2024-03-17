https://ria.ru/20240317/davankov-1933818745.html
Даванков о своем будущем: работы много, в том числе депутатской
Даванков о своем будущем: работы много, в том числе депутатской - РИА Новости, 17.03.2024
Даванков о своем будущем: работы много, в том числе депутатской
Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал о своём политическом будущем, отметив, что работы в ближайшее время много, в том... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
2024-03-17T22:23
выборы президента россии — 2024
политика
владислав даванков
выборы
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МОСКВА, 17 мар- РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от партии "Новые люди" Владислав Даванков рассказал о своём политическом будущем, отметив, что работы в ближайшее время много, в том числе депутатской. "Я вижу то, какое количество работы и дел предстоит сделать в ближайшее время, поскольку это тысячи обращений… Вот это и составит мою работу в качестве депутата, заместителя председателя Государственной думы в ближайший год, а то и больше", - ответил Даванков на вопрос журналиста о своём политическом будущем. Даванков добавил, что много обращений к нему поступает по поводу здравоохранения, ЖКХ, цифровизации, предпринимательства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владислав даванков, выборы
Выборы президента России — 2024, Политика, Владислав Даванков, Выборы
Даванков о своем будущем: работы много, в том числе депутатской
Даванков о своем политическом будущем: работы много, в том числе депутатской