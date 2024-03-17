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Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
22:04 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/davankov-1933811754.html
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов
Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:04
2024-03-17T22:04
выборы президента россии — 2024
москва
политика
россия
владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в столице. "Обработано бюллетеней из общего числа выданных бюллетеней - 70,09%. Даванков - 4,61%", - следует из данных на экранах в группе разбора.
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москва, политика, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Россия, Владислав Даванков
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов

Даванков набирает в Москве 4,61% голосов после обработки 70,09% протоколов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков
Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции Новые люди Владислав Даванков - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель председателя Государственной Думы Российской Федерации, первый заместитель руководителя фракции "Новые люди" Владислав Даванков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в столице.
"Обработано бюллетеней из общего числа выданных бюллетеней - 70,09%. Даванков - 4,61%", - следует из данных на экранах в группе разбора.
 
Выборы президента России — 2024МоскваПолитикаРоссияВладислав Даванков
 
 
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