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Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов
Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T22:04
2024-03-17T22:04
2024-03-17T22:04
выборы президента россии — 2024
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владислав даванков
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в столице. "Обработано бюллетеней из общего числа выданных бюллетеней - 70,09%. Даванков - 4,61%", - следует из данных на экранах в группе разбора.
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москва, политика, россия, владислав даванков
Выборы президента России — 2024, Москва, Политика, Россия, Владислав Даванков
Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов
Даванков набирает в Москве 4,61% голосов после обработки 70,09% протоколов