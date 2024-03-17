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Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов

Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов - РИА Новости, 17.03.2024

Даванков по предварительным данным набирает в Москве 4,61 процента голосов

Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T22:04

2024-03-17T22:04

2024-03-17T22:04

выборы президента россии — 2024

москва

политика

россия

владислав даванков

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Владислав Даванков после обработки 70,09% протоколов в Москве набирает 4,61%, следует из предварительных данных, которые отображаются в Общественном штабе по наблюдению за выборами президента РФ в столице. "Обработано бюллетеней из общего числа выданных бюллетеней - 70,09%. Даванков - 4,61%", - следует из данных на экранах в группе разбора.

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москва, политика, россия, владислав даванков