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Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
19:19 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/dannye-1933772244.html
Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов
Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов - РИА Новости, 17.03.2024
Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов
Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:19
2024-03-17T19:19
выборы президента россии — 2024
технологии
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. "Нами зафиксированы... попытки западных спецслужб и "агентов влияния" незаконного сбора персональных данных россиян. Это делалось под предлогом "альтернативного электронного голосования" и, конечно же, с дальним прицелом на конфиденциальное сотрудничество. Велся так же сбор персональных данных организаторов предстоящих выборов для последующего включения их в санкционные и люстрационные списки. Для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях и Телеграм-каналы в регионах России", - сообщил Пискарев на брифинге в информцентре ЦИК.
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технологии, василий пискарев, госдума рф
Выборы президента России — 2024, Технологии, Василий Пискарев, Госдума РФ
Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов

Пискарев: на Западе собирали данные организаторов выборов для введения санкций

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев.
«
"Нами зафиксированы... попытки западных спецслужб и "агентов влияния" незаконного сбора персональных данных россиян. Это делалось под предлогом "альтернативного электронного голосования" и, конечно же, с дальним прицелом на конфиденциальное сотрудничество. Велся так же сбор персональных данных организаторов предстоящих выборов для последующего включения их в санкционные и люстрационные списки. Для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях и Телеграм-каналы в регионах России", - сообщил Пискарев на брифинге в информцентре ЦИК.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
МИД России рассказал о фейках о голосовании за рубежом
Вчера, 19:15
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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