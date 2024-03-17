https://ria.ru/20240317/dannye-1933772244.html

Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов

Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов - РИА Новости, 17.03.2024

Пискарев рассказал, зачем на Западе собирали данные организаторов выборов

Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:19

2024-03-17T19:19

2024-03-17T19:19

выборы президента россии — 2024

технологии

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Западные спецслужбы вели сбор персональных данных организаторов выборов для включения их в санкционные и люстрационные списки, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства Василий Пискарев. "Нами зафиксированы... попытки западных спецслужб и "агентов влияния" незаконного сбора персональных данных россиян. Это делалось под предлогом "альтернативного электронного голосования" и, конечно же, с дальним прицелом на конфиденциальное сотрудничество. Велся так же сбор персональных данных организаторов предстоящих выборов для последующего включения их в санкционные и люстрационные списки. Для сбора такой информации противником создавались специальные группы в соцсетях и Телеграм-каналы в регионах России", - сообщил Пискарев на брифинге в информцентре ЦИК.

https://ria.ru/20240317/fake-1933771875.html

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технологии, василий пискарев, госдума рф