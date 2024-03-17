https://ria.ru/20240317/chukotka-1933646647.html
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.03.2024
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор
Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:36
2024-03-17T11:36
2024-03-17T11:36
выборы президента россии — 2024
владислав кузнецов
чукотка
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640516_0:289:2560:1729_1920x0_80_0_0_4e8f8599e106684015ff4c4e780c9acc.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе. "Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% - это национальные удаленные села", - сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона. Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно - более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592581.html
чукотка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640516_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_14cc89eb87c8503f49122e06c696ded6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав кузнецов, чукотка, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владислав Кузнецов, Чукотка, Россия, Политика
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор
Кузнецов: выборы президента РФ на Чукотке прошли штатно и активно
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.
"Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% - это национальные удаленные села", - сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона.
Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно - более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов