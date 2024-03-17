https://ria.ru/20240317/chukotka-1933646647.html

Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.03.2024

Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:36

2024-03-17T11:36

2024-03-17T11:36

выборы президента россии — 2024

владислав кузнецов

чукотка

россия

политика

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе. "Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% - это национальные удаленные села", - сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона. Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно - более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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чукотка

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владислав кузнецов, чукотка, россия, политика