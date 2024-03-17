Рейтинг@Mail.ru
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:36 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/chukotka-1933646647.html
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор - РИА Новости, 17.03.2024
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор
Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:36
2024-03-17T11:36
выборы президента россии — 2024
владислав кузнецов
чукотка
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640516_0:289:2560:1729_1920x0_80_0_0_4e8f8599e106684015ff4c4e780c9acc.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе. "Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% - это национальные удаленные села", - сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона. Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно - более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592581.html
чукотка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933640516_0:0:2560:1920_1920x0_80_0_0_14cc89eb87c8503f49122e06c696ded6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владислав кузнецов, чукотка, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Владислав Кузнецов, Чукотка, Россия, Политика
Выборы президента России на Чукотке прошли штатно, заявил губернатор

Кузнецов: выборы президента РФ на Чукотке прошли штатно и активно

© Фото : ТИК Провиденского городского округа/ВКонтактеГолосование на одном из избирательных участков на Чукотке
Голосование на одном из избирательных участков на Чукотке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : ТИК Провиденского городского округа/ВКонтакте
Голосование на одном из избирательных участков на Чукотке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Выборы президента России в Чукотском автономном округе прошли штатно, активно, явка была высокая, на 12 участках она составила 100%, сообщил губернатор округа Владислав Кузнецов после закрытия всех участков для голосования в регионе.
"Все проходило штатно, активно, 55 участков работали. Явка была достойная, чему способствовала широкая информационная кампания… На 12 избирательных участках явка составила 100% - это национальные удаленные села", - сказал Кузнецов в ходе прямого включения в ЦИК из региона.
Он также отметил, что жители активно голосовали досрочно - более 10% от общего количества избирателей проголосовали заранее. В округе на выборах работает 194 наблюдателя.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Мужчина голосует на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов
Вчера, 06:18
 
Выборы президента России — 2024Владислав КузнецовЧукоткаРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала