Рейтинг@Mail.ru
На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:15 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933771742.html
На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы
На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы - РИА Новости, 17.03.2024
На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы
Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе места проведения... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T19:15
2024-03-17T19:15
общество
арамиль
свердловская область
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933770839_0:176:512:463_1920x0_80_0_0_61490f4adf15262ebd9c303f6075e567.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе места проведения праздника, "Парке Сказов". Жар-птицу построили к празднованию Масленицы в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль, ее высота составила 12 метров, ширина – 7 метров. Создавали инсталляцию семь человек, включая двух профессиональных плотников. Корпус, крылья и внешнее покрытие арт-объекта наносились в несколько этапов, на груди птицы установлены рейки, похожие на красное оперение. Во время сожжения она "дышала" огнем из-за особенной конструкции – внутри построены воздуховоды, которые направляли пламя вверх к клюву. Отмечается, что это одно из самых высоких чучел в регионе. "Наш арт-объект - единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии", – приводятся в сообщении слова директора "Парка Сказов" Алисы Ларионовой.
https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html
https://ria.ru/20240316/bliny-1926854496.html
арамиль
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933770839_0:128:512:511_1920x0_80_0_0_4a40b56fb08d4fb07854b4a842a7494a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, арамиль, свердловская область, екатеринбург
Общество, Арамиль, Свердловская область, Екатеринбург
На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы

На Урале в завершение Масленицы сожгли 12-метровое чучело Жар-птицы

© Парк Сказов/ВКонтактеЧучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы
Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы
© Парк Сказов/ВКонтакте
Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе места проведения праздника, "Парке Сказов".
Жар-птицу построили к празднованию Масленицы в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль, ее высота составила 12 метров, ширина – 7 метров. Создавали инсталляцию семь человек, включая двух профессиональных плотников. Корпус, крылья и внешнее покрытие арт-объекта наносились в несколько этапов, на груди птицы установлены рейки, похожие на красное оперение.
Блины очень вкусные. Масленицу впервые отпраздновали в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Пекин с размахом отметил Масленицу блинами и хороводами
Вчера, 11:47
Во время сожжения она "дышала" огнем из-за особенной конструкции – внутри построены воздуховоды, которые направляли пламя вверх к клюву. Отмечается, что это одно из самых высоких чучел в регионе.
«
"Наш арт-объект - единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии", – приводятся в сообщении слова директора "Парка Сказов" Алисы Ларионовой.

"Парк Сказов" – сказочная деревня семейного отдыха, посвященная народным сказкам и сказам писателя Павла Бажова. Ежегодно организаторы придумывают необычные арт-объекты и обличают в легенды сжигаемые чучела. Так, в 2020 году "под раздачу" попало ковидное чучело в медицинской маске, а в 2023 году сжигали трехглавого Змея Горыныча.

Блины, испеченные к Масленице - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Румяные и ажурные: лучшие пошаговые рецепты блинов на Масленицу
16 марта, 16:30
 
ОбществоАрамильСвердловская областьЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала