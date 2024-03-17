https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933771742.html

На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы

На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы - РИА Новости, 17.03.2024

На Урале в завершение Масленицы сожгли огромное чучело Жар-птицы

Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе места проведения... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T19:15

2024-03-17T19:15

2024-03-17T19:15

общество

арамиль

свердловская область

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мар – РИА Новости. Чучело Жар-птицы высотой 12 метров сожгли в городе Арамиль Свердловской области в завершение Масленицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе места проведения праздника, "Парке Сказов". Жар-птицу построили к празднованию Масленицы в окрестностях Екатеринбурга, в городе Арамиль, ее высота составила 12 метров, ширина – 7 метров. Создавали инсталляцию семь человек, включая двух профессиональных плотников. Корпус, крылья и внешнее покрытие арт-объекта наносились в несколько этапов, на груди птицы установлены рейки, похожие на красное оперение. Во время сожжения она "дышала" огнем из-за особенной конструкции – внутри построены воздуховоды, которые направляли пламя вверх к клюву. Отмечается, что это одно из самых высоких чучел в регионе. "Наш арт-объект - единственный в Свердловской области, который выделяется на фоне традиционных чучел. Его высота получилась чуть больше, чем мы ожидали: рост вместо десяти составил все двенадцать метров. Он стал переосмыслением типичного праздника, привнесением креатива и настоящей магии", – приводятся в сообщении слова директора "Парка Сказов" Алисы Ларионовой.

https://ria.ru/20240317/pekin-1933648632.html

https://ria.ru/20240316/bliny-1926854496.html

арамиль

свердловская область

екатеринбург

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общество, арамиль, свердловская область, екатеринбург