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В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
14:30 17.03.2024 (обновлено: 18:30 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/chuchelo-1933691030.html
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы - РИА Новости, 17.03.2024
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из числа жителей Станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:30
2024-03-17T18:30
выборы президента россии — 2024
в мире
алчевск
луганская народная республика
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из числа жителей Станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Алчевской администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударил по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. Позже местные власти сообщили, что ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза. В результате были повреждены 8 жилых домов. "Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили",- прокомментировал акцию местный житель.
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алчевск
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Сожжение чучел Зеленского и Байдена в ЛНР
В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из Станицы Луганской сожгли чучела Зеленского и Байдена
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в мире, алчевск, луганская народная республика, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы

В ЛНР на Масленицу сожгли чучела Байдена и Зеленского

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из числа жителей Станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава Алчевской администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударил по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. Позже местные власти сообщили, что ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза. В результате были повреждены 8 жилых домов.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
Вчера, 13:05
«
"Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили",- прокомментировал акцию местный житель.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

 
Выборы президента России — 2024В миреАлчевскЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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