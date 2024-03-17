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В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы - РИА Новости, 17.03.2024
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из числа жителей Станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:30
2024-03-17T14:30
2024-03-17T18:30
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из числа жителей Станицы Луганской в ЛНР сожгли чучела Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена, передает корреспондент РИА Новости. Ранее глава Алчевской администрации Альберт Апшев сообщил, что ВСУ утром 17 марта ударил по жилому многоквартирному дому в Алчевске. По предварительным данным, атака произошла с помощью дрона. Никто не пострадал. Позже местные власти сообщили, что ВСУ трижды за воскресенье атаковали дронами город Ровеньки в ЛНР, где находится крупная нефтебаза. В результате были повреждены 8 жилых домов. "Правильно и сделали (сожгли чучела Байдена и Зеленского), они столько людей угробили",- прокомментировал акцию местный житель.
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Сожжение чучел Зеленского и Байдена в ЛНР
В ответ на атаки ВСУ и попытки Киева сорвать выборы активисты из Станицы Луганской сожгли чучела Зеленского и Байдена
2024-03-17T14:30
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PT0M21S
РИА Новости
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в мире, алчевск, луганская народная республика, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины
Выборы президента России — 2024, В мире, Алчевск, Луганская Народная Республика, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
В ЛНР сожгли чучела Байдена и Зеленского в ответ на попытки сорвать выборы
В ЛНР на Масленицу сожгли чучела Байдена и Зеленского