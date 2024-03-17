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"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:20 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите - РИА Новости, 17.03.2024
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите
Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II",... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:20
2024-03-17T12:20
выборы президента россии — 2024
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ЧИТА, 17 мар - РИА Новости. Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II", "Александр Невский" и "Петр I", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Забайкальского края. "Забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Все три дня в Чите на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. К нам с учебников истории сошли Иван Грозный, Иосиф Сталин, Екатерина II, Александр II, Александр Невский и Петр I", - уточнили в пресс-службе. Там же отметили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор. "Надобно возвысить глас народа и показать единство наше "врагам во устрашение", - привела пресс-служба слова жителя в образе Ивана Грозного. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/chunechka-1933648103.html
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чита, забайкальский край
Выборы президента России — 2024, Чита, Забайкальский край
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите

"Иван Грозный", "Сталин" и "Екатерина II" проголосовали на выборах в Чите

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке
Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина голосует на президентских выборах на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 17 мар - РИА Новости. Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II", "Александр Невский" и "Петр I", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Забайкальского края.
"Забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Все три дня в Чите на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. К нам с учебников истории сошли Иван Грозный, Иосиф Сталин, Екатерина II, Александр II, Александр Невский и Петр I", - уточнили в пресс-службе.
Предвыборный плакат - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Петербурге хорек Чунечка пришел на избирательный участок
Вчера, 11:43
Там же отметили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор.
"Надобно возвысить глас народа и показать единство наше "врагам во устрашение", - привела пресс-служба слова жителя в образе Ивана Грозного.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Женщина в костюме Бабы-яги на избирательном участке в Липецкой области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Липецкой области проголосовали Чебурашка, гепард и Баба-яга
16 марта, 22:00
 
Выборы президента России — 2024ЧитаЗабайкальский край
 
 
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