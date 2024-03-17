https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите - РИА Новости, 17.03.2024
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите
Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II",... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T12:20
2024-03-17T12:20
2024-03-17T12:20
выборы президента россии — 2024
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ЧИТА, 17 мар - РИА Новости. Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II", "Александр Невский" и "Петр I", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Забайкальского края. "Забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Все три дня в Чите на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. К нам с учебников истории сошли Иван Грозный, Иосиф Сталин, Екатерина II, Александр II, Александр Невский и Петр I", - уточнили в пресс-службе. Там же отметили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор. "Надобно возвысить глас народа и показать единство наше "врагам во устрашение", - привела пресс-служба слова жителя в образе Ивана Грозного. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/chunechka-1933648103.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чита, забайкальский край
Выборы президента России — 2024, Чита, Забайкальский край
"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите
"Иван Грозный", "Сталин" и "Екатерина II" проголосовали на выборах в Чите
ЧИТА, 17 мар - РИА Новости. Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II", "Александр Невский" и "Петр I", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Забайкальского края.
"Забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Все три дня в Чите
на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. К нам с учебников истории сошли Иван Грозный, Иосиф Сталин, Екатерина II
, Александр II, Александр Невский и Петр I", - уточнили в пресс-службе.
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Там же отметили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор.
"Надобно возвысить глас народа и показать единство наше "врагам во устрашение", - привела пресс-служба слова жителя в образе Ивана Грозного.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
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