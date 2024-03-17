https://ria.ru/20240317/chita-1933655539.html

"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите

"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите - РИА Новости, 17.03.2024

"Сталин" проголосовал на выборах президента России в Чите

Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II",... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T12:20

2024-03-17T12:20

2024-03-17T12:20

выборы президента россии — 2024

чита

забайкальский край

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ЧИТА, 17 мар - РИА Новости. Читинцы пришли на выборы президента России в костюмах исторических личностей, среди них были "Иван Грозный", "Иосиф Сталин", "Екатерина II", "Александр II", "Александр Невский" и "Петр I", сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Забайкальского края. "Забайкальцы с креативом подошли к голосованию на выборах президента. Все три дня в Чите на избирательных участках появляются жители в костюмах исторических личностей. К нам с учебников истории сошли Иван Грозный, Иосиф Сталин, Екатерина II, Александр II, Александр Невский и Петр I", - уточнили в пресс-службе. Там же отметили, что забайкальцы в исторических образах призывают граждан не оставаться в стороне и сделать свой выбор. "Надобно возвысить глас народа и показать единство наше "врагам во устрашение", - привела пресс-служба слова жителя в образе Ивана Грозного. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/chunechka-1933648103.html

https://ria.ru/20240316/vybory-1933569178.html

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забайкальский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

чита, забайкальский край