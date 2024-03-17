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В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени - РИА Новости, 17.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:16 17.03.2024 (обновлено: 15:20 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/byulleteni-1933705575.html
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени - РИА Новости, 17.03.2024
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени
Правоохранители в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего юношу, которые на избирательных участках пытались облить красящейся жидкостью комплексы с... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T15:16
2024-03-17T15:20
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россия
кировский район
уфа
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Правоохранители в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего юношу, которые на избирательных участках пытались облить красящейся жидкостью комплексы с бюллетенями, сообщили в МВД по региону. По данным полиции, 16 марта на одном из избирательных участков в Кировском районе Уфы полицейскими была задержана 66-летняя жительница города, которая пыталась облить красящим веществом урну для бюллетеней. "В тот же день в городе Бирске был задержан 18-летний житель Благовещенского района республики, который, находясь на избирательном участке, пытался облить красящим веществом урну для бюллетеней", - говорится в сообщении. Правоохранители задержали и пенсионерку, и молодого человека. "Они были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - добавили в МВД по Башкирии. Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.
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россия, кировский район, уфа, элла памфилова, whatsapp inc., viber
Выборы президента России — 2024, Россия, Кировский район, Уфа, Элла Памфилова, WhatsApp Inc., Viber
В Башкирии пенсионерка и мужчина пытались испортить бюллетени

Пенсионерка и 18-летний житель Башкирии пытались испортить бюллетени на выборах

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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УФА, 17 мар – РИА Новости. Правоохранители в Башкирии задержали пенсионерку и 18-летнего юношу, которые на избирательных участках пытались облить красящейся жидкостью комплексы с бюллетенями, сообщили в МВД по региону.
По данным полиции, 16 марта на одном из избирательных участков в Кировском районе Уфы полицейскими была задержана 66-летняя жительница города, которая пыталась облить красящим веществом урну для бюллетеней. "В тот же день в городе Бирске был задержан 18-летний житель Благовещенского района республики, который, находясь на избирательном участке, пытался облить красящим веществом урну для бюллетеней", - говорится в сообщении.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Медведев рассказал о последствиях за преступления на избирательных участках
16 марта, 18:56
Правоохранители задержали и пенсионерку, и молодого человека.
«
"Они были доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. Санкция статьи 141 УК РФ "Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий" предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет", - добавили в МВД по Башкирии.
Как заявила ранее глава ЦИК Элла Памфилова, задержанные за порчу урн на избирательных участках признались, что делали это за деньги из-за рубежа и не знали об уголовной ответственности. В частности, одному из задержанных, по ее словам, обещали за это 100 тысяч рублей. Позже председатель Центризбиркома рассказала, что звонки с указаниями испортить бюллетени поступали через мессенджеры WhatsApp и Viber с территории Украины и некоторых европейских стран. В качестве мотивации злоумышленники использовали угрозы привлечения к уголовной ответственности и получения по паспортным данным указанных лиц кредитов. В ряде случаев совершение указанных деяний объявлялось условием возврата ранее похищенных денежных средств или обеспечения безопасности якобы родственников - участников СВО и сохранения в тайне их персональных данных от украинских вооруженных формирований. Всего, по данным председателя ЦИК, в 20 субъектах страны предпринимались попытки порчи бюллетеней. В результате вливания жидкостей в урны для голосования безвозвратно были испорчены 214 бюллетеней. По словам Памфиловой, Россия справится с провокациями на выборах президента, готовящимися из-за границы.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование длится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

 
Выборы президента России — 2024РоссияКировский районУфаЭлла ПамфиловаWhatsApp Inc.Viber
 
 
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