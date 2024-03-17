https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html

В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы

В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы - РИА Новости, 17.03.2024

В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы

Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T08:32

2024-03-17T08:32

2024-03-17T09:14

выборы президента россии — 2024

политика

москва

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

россия

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УЛАН-УДЭ, 17 мар - РИА Новости. Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном участке в бурятском селе Горячинск, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Отмечается, что путешественники хорошо продумали свой маршрут - успели на выборы и уже сегодня отправятся домой в Москву. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. На 10.00 (3.00 мск) 17 марта явка в регионе составила 61,03%. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240315/vybory-1933353277.html

https://ria.ru/20240316/buryatiya-1933415984.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия, байкал