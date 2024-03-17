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В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
08:32 17.03.2024 (обновлено: 09:14 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы - РИА Новости, 17.03.2024
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы
Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:32
2024-03-17T09:14
выборы президента россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 17 мар - РИА Новости. Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном участке в бурятском селе Горячинск, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Отмечается, что путешественники хорошо продумали свой маршрут - успели на выборы и уже сегодня отправятся домой в Москву. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. На 10.00 (3.00 мск) 17 марта явка в регионе составила 61,03%. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933353277.html
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политика, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия, байкал
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Байкал
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы

В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы, пешком перешедшие Байкал

© Фото : Медиацентр Выборы Президента/TelegramТурист из Москвы во время голосования в Горячинске. 17 марта 2024
Турист из Москвы во время голосования в Горячинске. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© Фото : Медиацентр Выборы Президента/Telegram
Турист из Москвы во время голосования в Горячинске. 17 марта 2024
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УЛАН-УДЭ, 17 мар - РИА Новости. Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном участке в бурятском селе Горячинск, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.
"Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.
Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных и героев сказок
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Отмечается, что путешественники хорошо продумали свой маршрут - успели на выборы и уже сегодня отправятся домой в Москву.
В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. На 10.00 (3.00 мск) 17 марта явка в регионе составила 61,03%. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024ПолитикаМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай ХаритоновРоссияБайкал
 
 
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