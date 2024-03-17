https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933599537.html
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы - РИА Новости, 17.03.2024
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы
Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T08:32
2024-03-17T08:32
2024-03-17T09:14
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УЛАН-УДЭ, 17 мар - РИА Новости. Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном участке в бурятском селе Горячинск, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. Отмечается, что путешественники хорошо продумали свой маршрут - успели на выборы и уже сегодня отправятся домой в Москву. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. На 10.00 (3.00 мск) 17 марта явка в регионе составила 61,03%. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240315/vybory-1933353277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов, россия, байкал
Выборы президента России — 2024, Политика, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов, Россия, Байкал
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы
В Бурятии проголосовали три туриста из Москвы, пешком перешедшие Байкал
УЛАН-УДЭ, 17 мар - РИА Новости.
Три туриста пешком перешли озеро Байкал со стороны Иркутской области в Бурятию и проголосовали на выборах президента России по открепительным на избирательном участке в бурятском селе Горячинск, сообщает медиацентр
, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.
"Пересекли Байкал пешком, чтоб проголосовать! Три туриста из Москвы отправились в путешествие по Байкалу. Экстремалы пришли пешком с иркутской стороны и проголосовали в Горячинске по открепительным, о которых позаботились заранее", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.
Жители Бурятии приходили на выборы в костюмах животных
Отмечается, что путешественники хорошо продумали свой маршрут - успели на выборы и уже сегодня отправятся домой в Москву.
В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. На 10.00 (3.00 мск) 17 марта явка в регионе составила 61,03%. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей.
Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
На выборах в Бурятии организовали мастер-классы и ярмарки