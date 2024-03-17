https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933592769.html

В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей

В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024

В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей

Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:26

2024-03-17T06:26

2024-03-17T06:26

выборы президента россии — 2024

россия

политика

леонид слуцкий (политик)

владислав даванков

совет федерации рф

николай харитонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562538_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_9074a22e89d3d21a8aa74c94c029bf4f.jpg

УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "По данным избиркома Бурятии, явка 17 марта на 10.00 (5.00 мск) составила 61,03%", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240316/vybory-1933571250.html

https://ria.ru/20240317/vybory-1933592244.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов