Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
06:26 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/buryatiya-1933592769.html
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:26
2024-03-17T06:26
выборы президента россии — 2024
россия
политика
леонид слуцкий (политик)
владислав даванков
совет федерации рф
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562538_0:0:3133:1762_1920x0_80_0_0_9074a22e89d3d21a8aa74c94c029bf4f.jpg
УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "По данным избиркома Бурятии, явка 17 марта на 10.00 (5.00 мск) составила 61,03%", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240316/vybory-1933571250.html
https://ria.ru/20240317/vybory-1933592244.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/10/1933562538_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_ff1008d19a29fa8e9537faa35b0f7dff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей

В Бурятии на выборах президента России проголосовали более 61% избирателей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВыборы президента России
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Выборы президента России. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона.
«
"По данным избиркома Бурятии, явка 17 марта на 10.00 (5.00 мск) составила 61,03%", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра.
Мужчина в костюме Емели на избирательном участке в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
В Тюмени на выборах проголосовали долгожители, шаман и Емеля
16 марта, 22:17
В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек.
Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах
Вчера, 06:10
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаЛеонид Слуцкий (политик)Владислав ДаванковСовет Федерации РФНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала