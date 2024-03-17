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В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей - РИА Новости, 17.03.2024
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:26
2024-03-17T06:26
2024-03-17T06:26
выборы президента россии — 2024
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УЛАН-УДЭ, 17 мар – РИА Новости. Более 61% избирателей Бурятии проголосовали на выборах президента России к 10.00 (5.00 мск) в основной, третий день голосования, сообщает медиацентр, созданный центром общественного наблюдения за выборами общественной палаты региона. "По данным избиркома Бурятии, явка 17 марта на 10.00 (5.00 мск) составила 61,03%", - говорится в сообщении в Telegram-канале медиацентра. В первый день голосования явка избирателей в республике составила 40,02%. К концу второго дня - 59,62%, проголосовали 270,1 тысячи человек. Численность избирателей на 1 января в Бурятии составляет почти 700 тысяч человек, организованы более 800 избирательных участков. Досрочно за нового президента в республике проголосовали 6,2 тысячи избирателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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россия, политика, леонид слуцкий (политик), владислав даванков, совет федерации рф, николай харитонов
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Леонид Слуцкий (политик), Владислав Даванков, Совет Федерации РФ, Николай Харитонов
В Бурятии проголосовали более 61 процента избирателей
В Бурятии на выборах президента России проголосовали более 61% избирателей