https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
Очередь из российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ, выстроилась у участка в Российском культурном центре в Будапеште, передает... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T11:13
2024-03-17T11:13
2024-03-17T11:38
выборы президента россии — 2024
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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Очередь из российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ, выстроилась у участка в Российском культурном центре в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.Единственный в Венгрии участок открылся в 8.00 (10.00 мск) и будет работать до 20.00 (22.00 мск)."Сегодня очень хороший день, по-настоящему весенний. Избиратели стали приходить с восьми часов утра. Ещё до открытия участка здесь образовалась небольшая очередь, сейчас она только растёт", - сказал РИА Новости председатель участковой комиссии посол РФ Евгений Станиславов.Посол сообщил, что в Будапешт приезжают российские избиратели со всей страны, и призвал проживающих в Венгрии граждан принять участие в выборах."Мы обращались к венгерской стороне, у участка находится полиция, силами полиции осуществляется необходимый контроль и обеспечиваются необходимые меры безопасности", - добавил Станиславов.В пятницу по просьбам российских специалистов и местных жителей состоялось выездное голосование в город Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС.
https://ria.ru/20240317/gretsiya-1933642477.html
будапешт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Очередь перед избирательным участком в Будапеште
Очередь из желающих голосовать на выборах президента РФ выстроилась у участка в Будапеште.
2024-03-17T11:13
true
PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, будапешт, венгрия
Выборы президента России — 2024, В мире, Будапешт, Венгрия
В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах
В Будапеште выстроилась очередь из желающих голосовать на выборах президента РФ
БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Очередь из российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ, выстроилась у участка в Российском культурном центре в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Единственный в Венгрии
участок открылся в 8.00 (10.00 мск) и будет работать до 20.00 (22.00 мск).
"Сегодня очень хороший день, по-настоящему весенний. Избиратели стали приходить с восьми часов утра. Ещё до открытия участка здесь образовалась небольшая очередь, сейчас она только растёт", - сказал РИА Новости председатель участковой комиссии посол РФ
Евгений Станиславов.
Посол сообщил, что в Будапешт приезжают российские избиратели со всей страны, и призвал проживающих в Венгрии граждан принять участие в выборах.
"Мы обращались к венгерской стороне, у участка находится полиция, силами полиции осуществляется необходимый контроль и обеспечиваются необходимые меры безопасности", - добавил Станиславов.
В пятницу по просьбам российских специалистов и местных жителей состоялось выездное голосование в город Пакш
, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС.
В Греции образовались очереди на выборах президента России