https://ria.ru/20240317/budapesht-1933639218.html

В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Будапеште россияне стоят в очереди, чтобы проголосовать на выборах

Очередь из российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ, выстроилась у участка в Российском культурном центре в Будапеште, передает... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T11:13

2024-03-17T11:13

2024-03-17T11:38

выборы президента россии — 2024

в мире

будапешт

венгрия

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БУДАПЕШТ, 17 мар - РИА Новости. Очередь из российских граждан, желающих проголосовать на выборах президента РФ, выстроилась у участка в Российском культурном центре в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.Единственный в Венгрии участок открылся в 8.00 (10.00 мск) и будет работать до 20.00 (22.00 мск)."Сегодня очень хороший день, по-настоящему весенний. Избиратели стали приходить с восьми часов утра. Ещё до открытия участка здесь образовалась небольшая очередь, сейчас она только растёт", - сказал РИА Новости председатель участковой комиссии посол РФ Евгений Станиславов.Посол сообщил, что в Будапешт приезжают российские избиратели со всей страны, и призвал проживающих в Венгрии граждан принять участие в выборах."Мы обращались к венгерской стороне, у участка находится полиция, силами полиции осуществляется необходимый контроль и обеспечиваются необходимые меры безопасности", - добавил Станиславов.В пятницу по просьбам российских специалистов и местных жителей состоялось выездное голосование в город Пакш, где идет строительство двух новых блоков одноименной АЭС.

https://ria.ru/20240317/gretsiya-1933642477.html

будапешт

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Очередь перед избирательным участком в Будапеште Очередь из желающих голосовать на выборах президента РФ выстроилась у участка в Будапеште. 2024-03-17T11:13 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, будапешт, венгрия