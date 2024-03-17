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Рогов ответил на отказ Британии признать выборы в новых регионах России

Рогов ответил на отказ Британии признать выборы в новых регионах России - РИА Новости, 17.03.2024

Рогов ответил на отказ Британии признать выборы в новых регионах России

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал высочайшим лицемерием отказ британских властей... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

2024-03-17T16:22

выборы президента россии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов назвал высочайшим лицемерием отказ британских властей признавать проведение выборов президента России на территории новых регионов. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на пост британского посольства в соцсетях, что "у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву". Захарова также пригрозила послу Великобритании вызовом в российское дипведомство из-за публикации. "Это просто высочайшее лицемерие, свойственное британской короне. Кому бы точно не следовало давать оценки проведению выборов русского президента на русской земле, так это британцам, которые оккупировали ирландские земли, а также Шотландию и Уэльс. Политическая элита британцев максимум может претендовать на небольшую часть географической Англии и не более того. Не им рассказывать, как нам жить на своей родной земле", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в новых регионах выборный процесс организован прозрачно и открыто, присутствуют международные наблюдатели, обеспечен максимальный уровень безопасности, несмотря на постоянные попытки терактов со стороны украинских боевиков, курируемых британскими спецслужбами. При этом Рогов подчеркнул, что у британских властей на уме только одно: "побольше ограбить другие народы, забрать под видом демократии или каких-то якобы ценностей у всего остального мира, а также как можно больше посеять вражды, страданий и противостояния в тех странах, которые пытаются идти собственным путем развития без британского контроля".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, владимир рогов, мария захарова