https://ria.ru/20240317/bratislava-1933729541.html

В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024

В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:33

2024-03-17T16:33

2024-03-17T16:33

выборы президента россии — 2024

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БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели "Катюшу" и скандировали: "Россия!". Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск). Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html

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Очередь перед посольством России в Братиславе очередь перед посольством России в Братиславе. 2024-03-17T16:33 true PT0M13S

Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ. 2024-03-17T16:33 true PT1M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, братислава, словакия