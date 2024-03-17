https://ria.ru/20240317/bratislava-1933729541.html
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:33
2024-03-17T16:33
2024-03-17T16:33
выборы президента россии — 2024
в мире
братислава
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933705851_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ca9607a792f034812b748b71bac15649.jpg
БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели "Катюшу" и скандировали: "Россия!". Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск). Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html
братислава
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Очередь перед посольством России в Братиславе
очередь перед посольством России в Братиславе.
2024-03-17T16:33
true
PT0M13S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/11/1933705851_458:0:1898:1080_1920x0_80_0_0_30b528379ac889296b31c3c4f786190b.jpg
Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
2024-03-17T16:33
true
PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, братислава, словакия
Выборы президента России — 2024, В мире, Братислава, Словакия
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
В Братиславе выстроилась стометровая очередь на выборах президента России
БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели "Катюшу" и скандировали: "Россия!".
Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск).
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий
, Николай Харитонов
, Владислав Даванков
и Владимир Путин
.
Более 120 тысяч россиян проголосовали на выборах президента за рубежом