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В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
16:33 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/bratislava-1933729541.html
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах - РИА Новости, 17.03.2024
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах
Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:33
2024-03-17T16:33
выборы президента россии — 2024
в мире
братислава
словакия
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БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости. Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели "Катюшу" и скандировали: "Россия!". Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск). Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933653530.html
братислава
словакия
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Очередь перед посольством России в Братиславе
очередь перед посольством России в Братиславе.
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Очереди в Пекине, Сеуле и Токио. Россияне голосуют за рубежом
Выбора президента проходят не только в городах нашей страны. Граждане России, которые проживают или временно находятся в других странах, тоже могут проголосовать. Очереди у посольств выстроились в Пекине, Сеуле, Токио и на Пхукете. Также много желающих отдать свой голос в странах СНГ.
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в мире, братислава, словакия
Выборы президента России — 2024, В мире, Братислава, Словакия
В Братиславе выстроилась очередь из желающих проголосовать на выборах

В Братиславе выстроилась стометровая очередь на выборах президента России

Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 17 мар - РИА Новости. Стометровая очередь из желающих проголосовать на выборах президента России выстроилась в Братиславе перед зданием российской дипмиссии, где организован избирательный участок, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательный участок в российском посольстве в Братиславе открылся в 08.00 (10.00 мск), к 10.00 (12.00 мск), по данным дипмиссии, проголосовали уже порядка 90 человек. Перед посольством также состоялся пророссийский митинг, участники которого пели "Катюшу" и скандировали: "Россия!".
Постепенно желающие принять участие в выборах президента России выстроились в Братиславе в очередь длиною более 100 метров, некоторые из них пришли с маленькими детьми. Голосование продлится до 20.00 (22.00 мск).
Голосование на выборах президента РФ в этом году впервые проходит в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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