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Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 17.03.2024

Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью

Ещё один украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T21:27

2024-03-17T21:27

2024-03-17T21:32

безопасность

белгородская область

россия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Ещё один украинский беспилотник самолетного типа сбит над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ."Семнадцатого марта в 20.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сказали в ведомстве.

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безопасность, белгородская область, россия