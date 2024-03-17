https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933594169.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:09
2024-03-17T07:09
2024-03-17T13:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_0:128:2791:1698_1920x0_80_0_0_305521d19ce32718d8cc3272adb2193a.jpg
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, 17 БПЛА перехватили и уничтожили в Краснодарском крае, по четыре — в Московской и Ярославской областях, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Калужской и по одному в Орловской и Ростовской областях.Ранее сообщалось, что несколько беспилотников пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани, возникшее возгорание быстро ликвидировали. От сердечного приступа умер работник предприятия.Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены в Домодедово, Раменском и Ступинском округах Подмосковья. Обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, предыдущей ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/dron-kamikadze-1933489267.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
россия
курская область
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002785_60:0:2791:2048_1920x0_80_0_0_446d8966f4b449403a5a678ec58d7880.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Краснодарский край
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 35 БПЛА ВСУ
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости.
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили
в воскресенье в Минобороны России.
«
"В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, 17 БПЛА перехватили и уничтожили в Краснодарском крае, по четыре — в Московской и Ярославской областях, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Калужской и по одному в Орловской и Ростовской областях.
Украинский дрон-камикадзе атаковал Донецк
Ранее сообщалось, что несколько беспилотников пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани, возникшее возгорание быстро ликвидировали. От сердечного приступа умер работник предприятия.
Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены в Домодедово, Раменском и Ступинском округах Подмосковья. Обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, предыдущей ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.
Силы ПВО отражают атаки противника.
Украинский дрон атаковал фуру в Белгородской области