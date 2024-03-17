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Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:09 17.03.2024 (обновлено: 13:50 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933594169.html
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской,... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:09
2024-03-17T13:50
специальная военная операция на украине
россия
курская область
краснодарский край
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны России.&quot;В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации&quot;, — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, 17 БПЛА перехватили и уничтожили в Краснодарском крае, по четыре — в Московской и Ярославской областях, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Калужской и по одному в Орловской и Ростовской областях.Ранее сообщалось, что несколько беспилотников пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани, возникшее возгорание быстро ликвидировали. От сердечного приступа умер работник предприятия.Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены в Домодедово, Раменском и Ступинском округах Подмосковья. Обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, предыдущей ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.Силы ПВО отражают атаки противника.
https://ria.ru/20240316/dron-kamikadze-1933489267.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
россия
курская область
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россия, курская область, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Краснодарский край
Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников

Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над территорией России 35 БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны России.
«

"В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, 17 БПЛА перехватили и уничтожили в Краснодарском крае, по четыре — в Московской и Ярославской областях, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Калужской и по одному в Орловской и Ростовской областях.
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Ранее сообщалось, что несколько беспилотников пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани, возникшее возгорание быстро ликвидировали. От сердечного приступа умер работник предприятия.
Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены в Домодедово, Раменском и Ступинском округах Подмосковья. Обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, предыдущей ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.
Силы ПВО отражают атаки противника.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьКраснодарский край
 
 
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