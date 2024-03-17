https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933594169.html

Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников

Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников - РИА Новости, 17.03.2024

Над территорией России за ночь нейтрализовали 35 беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской,... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T07:09

2024-03-17T07:09

2024-03-17T13:50

специальная военная операция на украине

россия

курская область

краснодарский край

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников в Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и Краснодарском крае, сообщили в воскресенье в Минобороны России."В течение прошедшей ночи и утра 17 марта пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, 17 БПЛА перехватили и уничтожили в Краснодарском крае, по четыре — в Московской и Ярославской областях, по три — в Белгородской и Курской областях, два — в Калужской и по одному в Орловской и Ростовской областях.Ранее сообщалось, что несколько беспилотников пытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани, возникшее возгорание быстро ликвидировали. От сердечного приступа умер работник предприятия.Кроме того, несколько БПЛА были уничтожены в Домодедово, Раменском и Ступинском округах Подмосковья. Обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно обстреливают российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Так, предыдущей ночью БПЛА атаковали два НПЗ в Самарской области.Силы ПВО отражают атаки противника.

https://ria.ru/20240316/dron-kamikadze-1933489267.html

https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html

россия

курская область

краснодарский край

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россия, курская область, краснодарский край