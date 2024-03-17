https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html

Над Домодедово уничтожили два беспилотника

Над Домодедово уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024

Над Домодедово уничтожили два беспилотника

о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово в Подмосковье, предварительно, разрушений и пострадавших нет. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T04:47

2024-03-17T04:47

2024-03-17T05:27

специальная военная операция на украине

городской округ домодедово

москва

сергей собянин

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово в Подмосковье, предварительно, разрушений и пострадавших нет."Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

городской округ домодедово

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городской округ домодедово, москва, сергей собянин, происшествия