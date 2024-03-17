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Над Домодедово уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:47 17.03.2024 (обновлено: 05:27 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933589050.html
Над Домодедово уничтожили два беспилотника
Над Домодедово уничтожили два беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
Над Домодедово уничтожили два беспилотника
о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово в Подмосковье, предварительно, разрушений и пострадавших нет. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T04:47
2024-03-17T05:27
специальная военная операция на украине
городской округ домодедово
москва
сергей собянин
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово в Подмосковье, предварительно, разрушений и пострадавших нет.&quot;Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет&quot;, - написал он.Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html
городской округ домодедово
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городской округ домодедово, москва, сергей собянин, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Городской округ Домодедово, Москва, Сергей Собянин, Происшествия
Над Домодедово уничтожили два беспилотника

Собянин: ПВО уничтожила над Домодедово два БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram-канале о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву, в городском округе Домодедово в Подмосковье, предварительно, разрушений и пострадавших нет.
«

"Сегодня силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он.

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Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
 
Специальная военная операция на УкраинеГородской округ ДомодедовоМоскваСергей СобянинПроисшествия
 
 
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