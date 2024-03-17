https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Над Калужской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:32
2024-03-17T00:32
2024-03-17T00:36
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
кировский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_83fa6736ffd42df1be8c43653bb1dc01.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и разрушений нет."Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
калужская область
кировский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919971551_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_876734512fa2afb72854fa66ec820d95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, владислав шапша, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Кировский район, Происшествия
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Губернатор Шапша: ПВО сбила над Калужской областью три БПЛА