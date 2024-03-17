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Над Калужской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 17.03.2024 (обновлено: 00:36 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Над Калужской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
Над Калужской областью сбили три беспилотника
Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T00:32
2024-03-17T00:36
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
кировский район
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и разрушений нет."Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html
калужская область
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калужская область, владислав шапша, кировский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Кировский район, Происшествия
Над Калужской областью сбили три беспилотника

Губернатор Шапша: ПВО сбила над Калужской областью три БПЛА

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Стрела-10"
Зенитный ракетный комплекс Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный ракетный комплекс "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и разрушений нет.
"Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", - написал он в Telegram-канале.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Беспилотники атаковали два НПЗ в Самарской области
Вчера, 08:29
Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.
 
Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаКировский районПроисшествия
 
 
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