https://ria.ru/20240317/bespilotniki-1933581480.html

Над Калужской областью сбили три беспилотника

Над Калужской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024

Над Калужской областью сбили три беспилотника

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T00:32

2024-03-17T00:32

2024-03-17T00:36

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

кировский район

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что система противовоздушной обороны сбила три беспилотника в небе над Кировским районом, жертв и разрушений нет."Сегодня ночью беспилотники противника пытались атаковать объекты нашей инфраструктуры в Кировском районе области. Три БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО. Разрушений инфраструктуры и жертв нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что оперативные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240316/bespilotniki-1933418492.html

калужская область

кировский район

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калужская область, владислав шапша, кировский район, происшествия