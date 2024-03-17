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Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 17.03.2024 (обновлено: 18:36 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933762608.html
Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника
Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника
Два реактивных беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T18:27
2024-03-17T18:36
специальная военная операция на украине
брянская область
брянский район
александр богомаз
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два реактивных беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз.По его данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
брянская область
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брянская область, брянский район, александр богомаз, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Брянский район, Александр Богомаз, Происшествия
Над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника

Богомаз: над Брянской областью уничтожили два реактивных беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Два реактивных беспилотника самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО министерства обороны РФ", - написал Богомаз.
По его данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьБрянский районАлександр БогомазПроисшествия
 
 
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