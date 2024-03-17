https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933736406.html

ПВО подавила беспилотник в Калужской области

ПВО подавила беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 17.03.2024

ПВО подавила беспилотник в Калужской области

В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T16:55

2024-03-17T16:55

2024-03-17T17:00

специальная военная операция на украине

калужская область

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор.Он отметил, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933626362.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калужская область, происшествия