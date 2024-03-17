https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933736406.html
ПВО подавила беспилотник в Калужской области
ПВО подавила беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 17.03.2024
ПВО подавила беспилотник в Калужской области
В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T16:55
2024-03-17T16:55
2024-03-17T17:00
специальная военная операция на украине
калужская область
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 мар - РИА Новости. В Калужской области силами ПВО был подавлен беспилотник самолетного типа, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня в Спас-Деменском районе силами ПВО был подавлен БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал губернатор.Он отметил, что на месте работает оперативная группа.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933626362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Происшествия
ПВО подавила беспилотник в Калужской области
ПВО подавила беспилотник в Спас-Деменском районе Калужской области