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В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 17.03.2024 (обновлено: 15:20 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933684549.html
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T14:12
2024-03-17T15:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Семнадцатого марта около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Дроны уничтожили с помощью дежурных средств российской ПВО.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ.Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Минобороны России сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html
https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html
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белгородская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Происшествия
В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

ПВО сбила четыре украинских дрона в Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны.
«
"Семнадцатого марта около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
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Дроны уничтожили с помощью дежурных средств российской ПВО.
Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.
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Минобороны России сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.
В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияПроисшествия
 
 
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