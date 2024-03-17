https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933684549.html

В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 17.03.2024

В Белгородской области сбили четыре украинских беспилотника

Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T14:12

2024-03-17T14:12

2024-03-17T15:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Над Белгородской областью сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны."Семнадцатого марта около 14:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Дроны уничтожили с помощью дежурных средств российской ПВО.Последние несколько дней Белгород и другие территории региона подвергаются массированным ударам со стороны ВСУ.Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в столице региона от прилета снаряда в частный дом погибла 16-летняя девушка. Также пострадал ее отец, его госпитализировали.Минобороны России сегодня сообщило, что средства ПВО около 8:00 мск уничтожили в небе над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы RM-70 "Вампир" и три снаряда реактивной системы "Ураган". Глава региона уточнил, что система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом.В области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы региона с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933660405.html

https://ria.ru/20240316/dron-1933576892.html

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933624512.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, россия, происшествия