https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933626362.html
В Московской области сбили украинский беспилотник
В Московской области сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 17.03.2024
В Московской области сбили украинский беспилотник
Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:30
2024-03-17T10:30
2024-03-17T10:34
московская область (подмосковье)
россия
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Московской области, сообщили в воскресенье в Минобороны России."17 марта в 10.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области", - добавили в МО РФ.
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), Россия, Происшествия
В Московской области сбили украинский беспилотник
Минобороны: ПВО в Московской области сбили украинский беспилотник