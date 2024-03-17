https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933624512.html

В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву

В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 17.03.2024

В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:23

2024-03-17T10:23

2024-03-17T10:38

москва

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html

https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, домодедово (аэропорт), происшествия