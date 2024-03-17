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В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 17.03.2024
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10:23 17.03.2024 (обновлено: 10:38 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933624512.html
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 17.03.2024
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:23
2024-03-17T10:38
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
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москва, домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Происшествия
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву

Собянин: ПВО сбила в Домодедово беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе.
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"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
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