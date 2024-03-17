https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933624512.html
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 17.03.2024
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:23
2024-03-17T10:23
2024-03-17T10:38
москва
домодедово (аэропорт)
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе."Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933617616.html
https://ria.ru/20240317/energodar-1933625403.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, домодедово (аэропорт), происшествия
Москва, Домодедово (аэропорт), Происшествия
В Домодедово сбили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: ПВО сбила в Домодедово беспилотник, летевший на Москву
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале
сообщил, что силами ПВО в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранее мэр сообщал о четырех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, один - в Раменском городском округе, еще один - в Ступинском городском округе.
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"Силами ПВО Минобороны в городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал Собянин.
Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
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