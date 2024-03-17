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Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2024
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10:01 17.03.2024 (обновлено: 10:24 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933618717.html
Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР
Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2024
Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР
Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава местной администрации Альберт Апшев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T10:01
2024-03-17T10:24
алчевск
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
происшествия
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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава местной администрации Альберт Апшев в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром Алчевск пострадал от агрессии вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. На балконе квартиры 8 этажа началось возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. Жители двух подъездов были оперативно эвакуированы", - написал Апшев. Он уточнил, что также от взрыва повреждено здание детского сада.
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алчевск
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алчевск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, происшествия
Алчевск, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Происшествия
Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР

Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПоследствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске. 17 марта 2024
Последствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске. 17 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Последствия удара беспилотника ВСУ по жилому многоквартирному дому в Алчевске. 17 марта 2024
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава местной администрации Альберт Апшев в своем Telegram-канале.
"Сегодня рано утром Алчевск пострадал от агрессии вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. На балконе квартиры 8 этажа началось возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. Жители двух подъездов были оперативно эвакуированы", - написал Апшев.
Он уточнил, что также от взрыва повреждено здание детского сада.
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