https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933618717.html

Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР

Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР - РИА Новости, 17.03.2024

Украинский дрон атаковал жилой дом в Алчевске в ЛНР

Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава местной администрации Альберт Апшев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T10:01

2024-03-17T10:01

2024-03-17T10:24

алчевск

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

происшествия

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ЛУГАНСК, 17 мар - РИА Новости. Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в Алчевске в ЛНР, пострадавших нет, сообщил глава местной администрации Альберт Апшев в своем Telegram-канале. "Сегодня рано утром Алчевск пострадал от агрессии вооруженных формирований Украины. По предварительным данным, беспилотник атаковал многоквартирный жилой дом. На балконе квартиры 8 этажа началось возгорание. К счастью, обошлось без пострадавших. Жители двух подъездов были оперативно эвакуированы", - написал Апшев. Он уточнил, что также от взрыва повреждено здание детского сада.

https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933604277.html

алчевск

луганская народная республика

украина

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Варвара Скокшина

алчевск, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, происшествия