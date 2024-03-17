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Над Орловской областью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:39 17.03.2024 (обновлено: 07:52 17.03.2024)
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933594759.html
Над Орловской областью отразили атаку БПЛА
Над Орловской областью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024
Над Орловской областью отразили атаку БПЛА
Российские силы ПВО отразили в небе над Орловской областью атаку беспилотника, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T07:39
2024-03-17T07:52
специальная военная операция на украине
орловская область
андрей клычков
россия
курская область
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы ПВО отразили в небе над Орловской областью атаку беспилотника, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Клычков.Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем."Друзья, минувшей ночью ПВО отразило в небе над Орловской областью очередную атаку БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
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орловская область
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орловская область, андрей клычков, россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Орловская область, Андрей Клычков, Россия, Курская область
Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

Губернатор Клычков: ПВО сбила над Орловской областью БПЛА

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С". Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы ПВО отразили в небе над Орловской областью атаку беспилотника, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Клычков.
Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем.
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"Друзья, минувшей ночью ПВО отразило в небе над Орловской областью очередную атаку БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", - написал Клычков в своем Telegram-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеОрловская областьАндрей КлычковРоссияКурская область
 
 
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