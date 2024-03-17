https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933594759.html

Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

Над Орловской областью отразили атаку БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024

Над Орловской областью отразили атаку БПЛА

Российские силы ПВО отразили в небе над Орловской областью атаку беспилотника, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T07:39

2024-03-17T07:39

2024-03-17T07:52

специальная военная операция на украине

орловская область

андрей клычков

россия

курская область

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские силы ПВО отразили в небе над Орловской областью атаку беспилотника, по предварительной информации, без последствий для гражданских объектов, сообщил в воскресенье губернатор региона Андрей Клычков.Ранее Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства российской ПВО перехватили и уничтожили за прошедшую ночь 35 украинских беспилотников над Московской, Белгородской, Калужской, Орловской, Ростовской, Ярославской, Курской областями и Краснодарским краем."Друзья, минувшей ночью ПВО отразило в небе над Орловской областью очередную атаку БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа был сбит. По предварительной информации, без последствий для гражданских объектов", - написал Клычков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

орловская область

россия

курская область

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орловская область, андрей клычков, россия, курская область