https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html

На окраине Калуги сбили беспилотник

На окраине Калуги сбили беспилотник - РИА Новости, 17.03.2024

На окраине Калуги сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на окраине Калуги, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T06:01

2024-03-17T06:01

2024-03-17T06:07

специальная военная операция на украине

калуга

кировский район

владислав шапша

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0d/1927002985_0:0:2916:1641_1920x0_80_0_0_956b9fa6bef1354b7a091b25dec32cd0.jpg

МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на окраине Калуги, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Ранее Шапша сообщал о трех сбитых БПЛА в небе над Кировским районом."Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

калуга

кировский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калуга, кировский район, владислав шапша, происшествия