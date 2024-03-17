https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591655.html
На окраине Калуги сбили беспилотник
На окраине Калуги сбили беспилотник - РИА Новости, 17.03.2024
На окраине Калуги сбили беспилотник
Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на окраине Калуги, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T06:01
2024-03-17T06:01
2024-03-17T06:07
специальная военная операция на украине
калуга
кировский район
владислав шапша
происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Система противовоздушной обороны сбила беспилотник на окраине Калуги, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.Ранее Шапша сообщал о трех сбитых БПЛА в небе над Кировским районом."Сегодня утром на окраине Калуги силами ПВО был уничтожен БПЛА. Жертв и разрушений нет. На месте работает оперативная группа", - написал он в своем Telegram-канале.
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калуга, кировский район, владислав шапша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калуга, Кировский район, Владислав Шапша, Происшествия
На окраине Калуги сбили беспилотник
Губернатор Шапша: ПВО сбила на окраине Калуги БПЛА