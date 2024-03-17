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Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА
Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024
Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:45
2024-03-17T05:45
2024-03-17T05:45
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
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происшествия
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе. "В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933588523.html
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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Домодедово (аэропорт), Происшествия
Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА
Собянин: ПВО в Ступинском ГО сбила летевший на Москву БПЛА, разрушений нет