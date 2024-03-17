https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933591108.html

Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА

Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024

Над Ступинским городским округом сбили летевший на Москву БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:45

2024-03-17T05:45

2024-03-17T05:45

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

домодедово (аэропорт)

происшествия

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике, летевшем на Москву, в Ступинском городском округе, предварительно, пострадавших и разрушений нет. Ранее Собянин сообщал о трех сбитых беспилотниках, летевших на Москву, два - в городском округе Домодедово, еще один - в Раменском городском округе. "В Ступинском городском округе силами ПВО отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что экстренные службы работают на месте происшествия.

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933588523.html

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

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москва, сергей собянин, домодедово (аэропорт), происшествия