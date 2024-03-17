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В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА
В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024
В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:15
2024-03-17T05:15
2024-03-17T05:15
специальная военная операция на украине
ростовская область
безопасность
василий голубев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. "Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.
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ростовская область, безопасность, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Безопасность, Василий Голубев
В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА
Губернатор Голубев: ПВО отразила атаку БПЛА около Каменска в Ростовской области