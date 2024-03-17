https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589883.html

В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА

В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА - РИА Новости, 17.03.2024

В Ростовской области отразили атаку украинского БПЛА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:15

2024-03-17T05:15

2024-03-17T05:15

специальная военная операция на украине

ростовская область

безопасность

василий голубев

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что система противовоздушной обороны ночью отразила атаку беспилотника на подлете к Каменску. "Подразделения ПВО успешно отразили сегодня ночью атаку беспилотного летательного аппарата самолетного типа на подлете к Каменску. Последствия на земле уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240317/slavyanskiy_npz-1933587955.html

ростовская область

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ростовская область, безопасность, василий голубев