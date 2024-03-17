https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html

Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ

Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024

Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ

Российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили украинский беспилотник и сбили его из стрелкового... РИА Новости, 17.03.2024

2024-03-17T05:05

2024-03-17T05:05

2024-03-17T05:05

специальная военная операция на украине

россия

ми-8 амтш

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили украинский беспилотник и сбили его из стрелкового оружия, сообщил летчик-штурман Ми-8 с позывным "Бонд". "В процессе выполнения удара группой вертолетов на купянском направлении обнаружили неизвестный БПЛА, идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Группа огневой поддержки сбила его. После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние. Готовы к дальнейшей работе!" - сказал Бонд. Отмечается, что беспилотник шел на предельно малой высоте и направлялся от линии боевого соприкосновения в сторону дислокации подразделений российских войск. "Сообщив координаты падения БПЛА на командный пункт, экипаж вертолета продолжил выполнение ранее поставленной задачи, после чего вернулся на аэродром базирования", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html

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россия, ми-8 амтш