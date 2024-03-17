Рейтинг@Mail.ru
Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 17.03.2024
https://ria.ru/20240317/bespilotnik-1933589558.html
Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ
Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ - РИА Новости, 17.03.2024
Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ
Российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили украинский беспилотник и сбили его из стрелкового... РИА Новости, 17.03.2024
2024-03-17T05:05
2024-03-17T05:05
специальная военная операция на украине
россия
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890828498_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_df44073dcc8ccc3dc7d8ec0c67d6e948.jpg
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили украинский беспилотник и сбили его из стрелкового оружия, сообщил летчик-штурман Ми-8 с позывным "Бонд". "В процессе выполнения удара группой вертолетов на купянском направлении обнаружили неизвестный БПЛА, идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Группа огневой поддержки сбила его. После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние. Готовы к дальнейшей работе!" - сказал Бонд. Отмечается, что беспилотник шел на предельно малой высоте и направлялся от линии боевого соприкосновения в сторону дислокации подразделений российских войск. "Сообщив координаты падения БПЛА на командный пункт, экипаж вертолета продолжил выполнение ранее поставленной задачи, после чего вернулся на аэродром базирования", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240314/vertolet-1932894677.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/12/1890828498_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_144d3b8ac28c1daf4a36850b6e745ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ми-8 АМТШ
Экипаж вертолета сбил на Купянском направлении беспилотник ВСУ

Экипажи Ми-8 обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГруппа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Группа военнослужащих ВС РФ возвращается с боевого вылета в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Российские вертолетчики из группы огневой поддержки во время боевого полета на купянском направлении заметили украинский беспилотник и сбили его из стрелкового оружия, сообщил летчик-штурман Ми-8 с позывным "Бонд".
"В процессе выполнения удара группой вертолетов на купянском направлении обнаружили неизвестный БПЛА, идентифицировали его как вражеский по различным признакам. Группа огневой поддержки сбила его. После чего выполнили противоракетный маневр и ушли на безопасное расстояние. Готовы к дальнейшей работе!" - сказал Бонд.
Отмечается, что беспилотник шел на предельно малой высоте и направлялся от линии боевого соприкосновения в сторону дислокации подразделений российских войск.
"Сообщив координаты падения БПЛА на командный пункт, экипаж вертолета продолжил выполнение ранее поставленной задачи, после чего вернулся на аэродром базирования", - добавили в МО РФ.
Работа разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Российский военный рассказал, как эвакуировал вертолет с передовой
14 марта, 11:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала